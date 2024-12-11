Вам и не снилось: Европейской бизнес-ассоциацией руководят коты и собаки

Это любовь к животным, современный подход или "детсад" в международной организации?

На сайте Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) представлена интересная информация о команде организации, вызывающая улыбку и удивление. Необычный состав команды ЕБА демонстрирует не только креативность в подходах к управлению, в сети его уже назвали инфантильным.

Исполнительным директором ЕБА является Анна Деревянко, а среди "руководства" компании можно найти не только людей, но и животных — кота Леопольда и трех собак, как занимают определенные "должности" и, возможно, даже получающих зарплату.

Животные не только в управлении

Кот Рембо занимает должность Главного контролера таможенного контроля и налоговых возмещений. Его ответственность, по всей видимости, заключается в защите бизнеса в контрольном правовом департаменте.

В то же время кот Буцефал Андреевич занимает должность коуча руководителя департамента проектов и событий. Это он, наверное, подчеркивает важность командной работы и поддержки всех членов ассоциации в достижении общих целей.

Напомним, сегодня ЕБА объединяет более 1000 компаний, что позволяет представлять ей интересы как иностранных, так и отечественных инвесторов на высоком государственном уровне. Это свидетельствует о важности ассоциации в бизнес-среде Украины и ее способности влиять на экономическую политику страны.

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