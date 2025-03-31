Мільйони на незвичайні пакети. МВС оголосило цікавий тендер

Планується чимала закупівля

У Києві хочуть витратити чималу суму на пакети для речових доказів для криміналістів на четвертий рік війни. Йдеться про закупку на понад 2 млн грн.

Про це свідчать дані порталу державних закупівель Prozorro. Зазначається, що замовником виступає Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

На суму 2 161 350,00 грн планують придбати тисячі пакувальних пакетів для слідів та речових доказів. Кінцева дата прийняття тендерних пропозицій 28 березня 2025 року, а вже 31 березня пройде аукціон.

В документів вказано, що МВС оголосило тендер на:

Сейф-пакет 126,67 х 255 мм — 96 500 штук

Сейф-пакет 160 х 255 мм — 71 000 штук

Сейф-пакет 240 х 420 мм — 88 000 штук

Сейф-пакет 335 х 475 мм — 53 000 штук

Сейф-пакет 500 х 700 мм — 41 500 штук

Пакет поліетиленовий прозорий для слідів та речових доказів (пломба в комплекті) 800х1100 мм — 10 000 штук.

"Телеграф" вирішив порахувати, скільки ж коштуватиме одна з позицій в середньому. На ринку ціна за одну упаковка (100 шт) пакетів 240 х 320 мм становить 390 грн. Тобто за 88 тисяч пакетів треба заплатити 343 200 грн. Тому, враховуючи кількість пакетів і їх ринкову вартість, можна дійти висновку, що загалом закупка проходить за нормальної цінової політики.

Зауважимо, що дата придатності пакетів вказана до 22 грудня 2025 року. Тендер було оприлюднено 19 березня 2025 року. До 31 березня 2025, день закриття аукціону, можна було знизити ціну витрати на 10 806,75 грн.

Нагадаємо, Національна поліція України оголосила тендер на закупівлю головних уборів для полісменів. На них планують витратити десятки мільйонів гривень. Тендер включає 10 лотів різних головних уборів для поліції на загальну суму 34 255 089,78 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що МВС України провело тендер на понад 4 млн на закупівлю нагрудних знаків із посвідченням задля відзначення співробітників за відданість та професіоналізм.