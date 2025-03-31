Після втрати дочки створив "Будинок з ангелом": що відомо про одесита Бориса Літвака і як виглядає його сімейна могила

Він був відомий своїм прагненням допомогти дітям з особливими потребами

Відомий український громадський діяч, педагог, меценат та знаменитий одесит Борис Літвак помер на 85 році життя понад десять років тому. Він залишив по собі багату спадщину, і більшою мірою через єдину дочку, яка померла зовсім у молодому віці.

Народився 11 березня 1930 року в Одесі. Після початку війни, в 1941 році він з матір’ю евакуювалися до Узбекистану. У місті Самарканд вони разом працювали на заводі "Кінап" — Борис працював слюсарем. Після закінчення війни родина повернулася до Одеси.

Літвак служив в армії у Білорусі, був у штатній футбольній команді Мінського будинку офіцерів. 1953 року демобілізувався. Після закінчення Одеського педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського Борис викладав фізичне виховання в Одеському автомеханічному технікумі. Понад 30 років, з 1977 року і до самої смерті обіймав посаду директора дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №2.

Борис Літвак у молодості. Фото: odessa-memory.info

Був одружений з Римом Олексіївною Літвак. Подружжя мало єдину дочку Ірину, яка померла у віці 37 років від раку (1955 — 23 лютого 1992). Є онук Олексій.

Борис Давидович та Римма Олексіївна Літвак. Фото: odessa-memory.info

Ірина Літвак з сином Олексієм. Фото: odessa-memory.info

"Будинок з ангелом"

Дочка Ірина перед смертю підказала батькові звернути увагу на дітей, яким не так пощастило в житті, як решті: "Тату, твої тренери ходять по школах, відбирають найздоровіших, найвищих дітей. А ці діти можуть і без тебе обійтися в цьому житті. Допоможи тим, хто не в змозі навіть перейти футбольне поле. Тато, допоможи їм".

У робочому кабінеті Літвака стояв портрет коханої доньки. Фото: odessa-memory.info

Особиста трагедія стала поштовхом до рішення Літвака 1996 року відкрити Одеський обласний благодійний фонд реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє", який став одним із найпередовіших в Україні. У народі його прозвали лаконічно — "Будинок з ангелом". Все через величезну золотисту статую на будівлі у формі ангела, яку створив місцевий скульптор Михайло Рева. Центр знаходиться на вулиці Пушкінська, 51 (кут вулиці Базарної).

У Центрі досі проводять діагностику, лікування та реабілітацію дітей з органічними ураженнями центральної та периферичної нервової системи, патологіями опорно-рухового апарату та порушеннями розвитку.

11 березня Борису Літваку могло б виповнитись 95 років, проте він пішов із життя 10 квітня 2024-го. Останні свої роки чоловік страждав від раку легень. На його честь перейменували стару вулицю Заславського.

Він був відзначений низкою державних нагород України. Зокрема, звання "Герой України", кавалер ордена "За заслуги" II та III ступенів, звання "Почесний громадянин Одеси", а також нагороджений нагородою Президента України — ювілейною медаллю "20 років незалежності України".

Як виглядає могила Бориса Літвака

Літвак похований біля своєї улюбленої доньки Ірини, через яку він і створив знаменитий "Будинок з ангелом". Вони спочивають на Другому християнському цвинтарі — одному з найстаріших некрополів в Одесі.

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