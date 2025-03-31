Україна має власні надійні рішення проти російських КАБів — радник Зеленського

Росія постійно тероризує українські міста КАБами

Українські військові мають декілька ефективних способів боротьби з керованими авіаційними бомбами (КАБами), які Росія використовує для обстрілів українських міст. Найдієвішими заходами є знищення заводів-виробників КАБів, складів їх зберігання, аеродромів базування та літаків-носіїв безпосередньо в повітрі.

Про це розповів Олександр Камишін, радник Президента України зі стратегічних питань, під час розмови з Сергієм Жаданом у програмі "Сценарій параду на Червоній площі" на Радіо Хартія.

"У нас є кілька рішень проти КАБів, але найнадійніше рішення — це знищення заводів виробників КАБів, складів із КАБами, аеродромів, звідки носії КАБів ідуть, і знищення самих носіїв, коли вони в повітрі. От чотири дієвих способи боротьби з КАБами. Всі чотири ми спроможні нашими виробами забезпечувати", — зазначив Камишін.

Радник Президента підкреслив, що головне — застосовувати ці методи системно та регулярно. Інші способи, як-от збивання самих КАБів або їх відведення засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), використовуються лише тоді, коли основні чотири підходи не спрацювали.

Камишін також наголосив, що Україна вже рік має власні засоби дальнього ураження, які ефективно вражають військові об'єкти в глибині Росії. "Поки ми чекали від наших партнерів дозволу бити їхнім, ми вже рік маємо свої засоби, якими системно доїжджаємо, влучаємо в глибини Росії, по їхніх об'єктах військового призначення. Це хороший приклад того, що ми спроможні самі", — додав він.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Україна незабаром отримає нові бомби GLSDB.