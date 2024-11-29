Синоптик розповіла, коли в Україні перестане валити сніг і лити дощ

Але вологи додаватимуть тумани

На вихідних 30 листопада і 1 грудя погоду в Україні визначатиме антициклон на ім'я Clemens. Проте буде незначна плюсова температура.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, через це в Україні не буде опадів.

Погода на вихідних

"30-го листопада через діяльність цього антициклону з центром саме над Україною нічого нам на голову не ляпатиме і не капатиме — без опадів практично повсюди", — повідомила експертка з погоди.

Тільки вночі ще залишаться невеликі опади на заході, півночі. Атакож у Вінницькій та Черкаській областях.

Суха погода очікується в Україні і 1 грудня, тільки тумани додаватимуть вологи. Температура повітря впродовж суботи та неділі очікується вночі близько нуля градусів, у східних областях 0…-3 морозу.

Вдень на вихідних передбачається +1…+4 градуси, у південній частині та в західних областях розігріє до +4…+8 градусів.

У Києві, за прогнозом Наталки Діденко, в суботу та неділю буде без опадів, але очікуються тумани. Вночі буде близько нуля, а вдень +1…+4 градуси.

"Початок зими та нового тижня в Україні суттєвих змін у погоді не принесуть — трохи підморожуватиме вночі, невеликі "плюси" вдень та без істотних опадів", — резюмувала Наталка Діденко.

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