Собака, як в Далай-лами: в Україні продають мініпороду з Тибету

Ця порода з’явилась в Європі у 18 столітті, а найбільшу популярність здобула в скандинавських країнах

Тибетські спанієлі або ж тіббі — не схожі на звичайних мисливських собак. Насправді вони не належать до спанієлів взагалі. Ця порода родом з Тибету. Тіббі тримали при буддистських монастирях, де вони виконували роль сторожових псів попри свій маленький розмір.

Таку собаку з тисячолітньою історією можна купити і в Україні. За €1500 до €3000 (6200 — 12 400 грн) можна забронювати цуценя. Автор оголошення обіцяє чистий родовід, підтверджений документами, вакцинацію та гарну генетику. Вказано, що батьки цуценят вагою трохи більш як 5 кг, а зріст — 25 см в холці. Продають їх у Києві.

Оголошення про продаж цуценят тибетського спанієля

Що за порода тибетський спанієль

Тибетські спанієлі є собаками, що здавна живуть при монастирях, вони навіть можуть навчитися крутити молитовний барабан. Тринадцятий Далай-лама мав кількох собак цієї породи.

14-й Далай-лама та Єпископальний єпископ Волтер Декантер Денніс із двома тибетськими спанієлями

Тибетський спанієль пильнує за домом та обов’язково повідомить про небажаного гостя — вони це робити в монастирях. Вони компактні – лише 25 см у холці, а важать до 7 кг.

Тибетські спанієлі бувають різного забарвлення

Їхня шерсть середньої довжини, шовковиста і має густий підшерсток – тож мінімальний догляд і все, тіббі має чудовий вигляд. Живуть тибетські спанієлі довго – до 15 років, адаптуються до будь-яких умов, головне – достатня кількість руху та уваги.

Раніше "Телеграф" розповідав про найдорожчу породу собак, яких продають в Україні. За цуценя просять до мільйона гривень.