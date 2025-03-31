Її манікюр знають в усьому світі: що відомо про жінку, яку вбили росіяни в Бучі (фото)

На вулиці Яблунській було вбито світлу та красиву жінку

День звільнення Київщини 31 березня. У березні 2022 року фото руки вбитої жінки з яскраво-червоним манікюром облетіло весь світ і стало одним із символів війни, яку Росія розв'язала проти України. Світлину зробили після того, як журналісти отримали доступ до деокупованої Бучі, тоді всі побачили звірства, які зробила армія РФ проти мирного населення.

"Телеграф" розповідає, що відомо про неї. Цю жінку звали Ірина Фількіна і, як вважають, росіяни вбили її два роки тому – 5 березня 2022 року. Тіло 52-річної Ірини знайшли разом з іншими убитими на узбіччі дороги.

Доньки Ірини заснували благодійний фонд "Мама Іра" для збору коштів для дітей, які постраждали від насильства в Бучі.

Варто зазначити, що мер Бучі заявив, що російські війська вбили у місті понад 400 мирних жителів, деяких із яких розстріляли зі зв’язаними за спиною руками. За словами родичів Ірини, російські військові застрелили її, коли вона їхала додому на велосипеді.

Її вбили на вулиці Яблунській, яка майже місяць була лінією фронту під Києвом. Російські штурмові частини десантників намагалися звідси прорватися в Ірпінь і далі вийти до Києва. Спроби були марними, і окупанти, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці, втекли у Білорусь.

Після деокупації Бучі, на початку квітня 2022 року, фото загиблих мирних жителів почали поширюватися в інтернеті, і саме там фото руки Ірини побачила жінка, яка зробила їй той яскраво-червоний манікюр. Вона додала, що Ірина, яка працювала операторкою котельні у торговому центрі в Києві, хотіла опанувати професію візажистки, і брала в неї уроки.

Рука Ірини Фількіної, яку побачив весь світ

6 березня 2025 року донька Ірини зробила щемливий допис у соцмережах. Вона подякувала, що саме ця жінка її мама.

"Я безмежно дякую всесвіту, Богу і тобі за те, що ти — моя мама. Я не кажу "була" не тому, що не розумію: твоя душа — на небі, а тіло — в землі. Я не кажу "була", бо ти є в кожному моєму дні. Ти звучиш у моїй голові, коли життя кидає виклики:

• "Та пішли вони всі!" — коли мене дістають.

• "Ти в мене найсильніша і найрозумніша" — коли я стою на межі.

• І найбільше мені гріють душу твої слова: "Ти повинна жити тут і зараз. Життя у тебе одне — йди і бери від нього все!"

Ти багато чого досягла. Твій шлях — від "хочу мати своє крісло" до "маю свій будинок" — це історія сили, волі та мрії. Але для мене найважливіше — ти була мамою, якої так бракує багатьом. І я щоразу з подивом зустрічаю людей, які ніколи не знали такої любові, яку знала я. І хоч якась істота скоїла найбільший гріх, відібравши твоє життя, вона вкрала не лише тебе — вона забрала частину й мого життя.

Але любов — сильніша за смерть. І я відроджуюся. Бо ти не "була" — ти є. У кожному моєму дні. У кожній моїй думці. У кожному моєму русі вперед", — написала вона.

Зверніть увагу, в перші дні повномасштабної війни росіяни зайшли в Київську область, де наробили багато лиха, розбивши танками та артилерією будинки, парки, дороги. "Телеграф" розповів, як з того моменту відновили міста під Києвом.