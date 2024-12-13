Кого з студентів можуть мобілізувати та за яких умов

До 25 років чоловікам не потрібно оформлювати відстрочку

Під час мобілізації студенти мають право на відстрочку від призову. Однак деяких здобувачів освіти все ж таки можуть мобілізувати.

Видання "Українська правда" розповіло про особливості призову студентів. За статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", від мобілізації звільняються студенти, які:

навчаються на денній або дуальній формі;

здобувають рівень освіти, вищий за попередній (наприклад, бакалавр після коледжу, магістр після бакалавра).

Проте, якщо студент уже отримав магістерський диплом, а потім вступив на магістратуру, право на відстрочку втрачається.

"Якщо ти вже маєш бакалавра, будь ласка, здобувай іще раз бакалавра, але цей другий раз не дає тобі права на відстрочку. Якщо ти вже маєш магістра, здобувай, будь ласка, ще раз магістра. МОН зацікавлене в тому, щоб максимальна кількість людей здобувала вищу освіту, але не варто плутати права на освіту з обов’язком захищати державу. Відстрочка від мобілізації надається тільки, якщо відповідний рівень вищої освіти здобувається вперше. Це легко відстежується через ЄДЕБО, адже саме через цю базу формується довідка для ТЦК", — зазначив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Якщо студент останнього курсу завершує навчання у наступному році, його відстрочка діє до 30 червня. Для її продовження необхідно вступити на магістратуру чи аспірантуру.

Студенту, якому не має 25 років, відстрочка не потрібна , оскільки він не підлягає призову. У разі, якщо понад 25 років, чоловік повинен оформити відстрочку і поновлювати її кожні 90 днів після продовження мобілізації та воєнного стану відповідним указом президента.

Також не мобілізують студентів-медиків, які проходять інтернатуру, та докторантів.

Крім того, чоловіки-студенти отримали від уряду право виїжджати за кордон для участі в програмах академічної мобільності. Для цього необхідно мати відповідний пакет документів і дозвіл від Державної прикордонної служби.

Раніше "Телеграф" писав, як студенту оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+". Процедура займе небагато часу.