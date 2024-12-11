Що робити, якщо "Резерв+" не підтягує відстрочку

Для використання відстрочки потрібно авторизуватися у додатку

У застосунку "Резерв+" повинна відображатися не лише відстрочка від мобілізації, оформлена онлайн, а й та, що отримана в ТЦК та СП. Іноді трапляються випадки, що додаток не підтягує відстрочку, навіть за наявності паперової довідки.

Як пояснила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час ефіру телемарафону, причиною цього є відсутність відповідних даних у Єдиному реєстрі призовників "Оберіг". За її словами, " Резерв+" синхронізується з реєстром "Оберіг" і відображає лише ті дані, які внесені операторами територіальних центрів комплектування.

Черногоренко зазначила, якщо статус вашої відстрочки відсутній у застосунку, але ви маєте паперовий документ, потрібно звернутися до служби підтримки ТЦК для внесення інформації до реєстру.

Заступниця міністра оборони нагадала, що певні типи відстрочок можна оформити онлайн через "Резерв+" , без необхідності особистого звернення до ТЦК. Наприклад, для багатодітних батьків, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі, процедура відбувається через автоматичну перевірку в реєстрі актів цивільного стану.

"Як тільки ви замовляєте цю відстрочку, то ми перевіряємо це в інших реєстрах. Наприклад, в реєстрі актів цивільного стану, якщо це багатодітні батьки, і складаємо результат одразу в "Оберіг", і в режимі двох-трьох секунд ви бачите це в "Резерв+"", — пояснює вона.

Також Черногоренко зазначила, що для використання відстрочки потрібно авторизуватися у мобільному застосунку "Резерв+" , завантажити військово-обліковий документ та подати запит через відповідний пункт меню. За її словами, після "кількох кліків і трохи очікування статус відстрочки автоматично відобразиться у військово-обліковому документі".

Нагадуємо, що крім багатодітних батьків, оформити відстрочку через "Резерв+" можуть люди з інвалідністю та студенти. Для кожної категорії є певні вимоги та обмеження.

Для осіб із безстроковою інвалідністю, "Резерв+" надає відстрочку на один рік. Якщо інвалідність дали менше ніж на рік, то лише до дати завершення дії довідки МСЕК.

Відстрочка онлайн доступна лише тим студентам, про кого є актуальна інформація в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо під час перевірки ТЦК, не відкриється "Резерв+". У деяких випадках чоловік повинен завітати до ТЦК.