Кого из студентов могут мобилизовать и при каких условиях

До 25 лет мужчинам не нужно оформлять отсрочку

Во время мобилизации студенты имеют право на отсрочку от призыва. Однако некоторых соискателей образования все же могут мобилизовать.

Издание "Украинская правда" рассказало об особенностях призыва студентов. По статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", от мобилизации освобождаются студенты, которые:

учатся на дневной или дуальной форме;

получают уровень образования выше предыдущего (например, бакалавр после колледжа, магистр после бакалавра).

Однако если студент уже получил магистерский диплом, а затем поступил еще на магистратуру, право на отсрочку теряется.

"Если ты уже имеешь бакалавра, пожалуйста, приобретай еще раз бакалавра, но этот второй раз не дает тебе права на отсрочку. Если у тебя уже есть магистра, получай, пожалуйста, еще раз магистра. МОН заинтересован в том, чтобы максимальное количество людей получало высшее образование, но не следует путать права на образование с обязанностью защищать государство. Отсрочка от мобилизации предоставляется только если соответствующий уровень высшего образования получается впервые. Это легко отслеживается через ЕДЭБО, ведь именно через эту базу формируется справка для ТЦК", — отметил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Если студент последнего курса завершает обучение в следующем году, его отсрочка действует до 30 июня.

Студенту, которому нет 25 лет, отсрочка не нужна , поскольку он не подлежит призыву. В случае, если более 25 лет мужчина должен оформить отсрочку и возобновлять ее каждые 90 дней после продления мобилизации и военного положения соответствующим указом президента.

Также не мобилизуют проходящих интернатуру студентов-медиков и докторантов.

Кроме того, мужчины-студенты получили от правительства право уезжать за границу для участия в программах академической мобильности. Для этого необходимо иметь соответствующий пакет документов и разрешение Государственной пограничной службы.

Ранее "Телеграф" писал, как студенту оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+". Процедура займет немного времени.