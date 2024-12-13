Строительство некоторых сооружений продолжается

В Вооруженных Силах Украины поставили точку в вопросе качества фортификационных сооружений, ведь даже иностранные издания отмечали немалые проблемы с ними.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа". про это в ходе брифинга 13 декабря говорил заместитель начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ полковник Владимир Гусар.

На вопрос корреспондента о проблемах с фортификациями он ответил: "В настоящее время проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет. На сегодняшний день осуществляется обеспечение всеми необходимыми материалами как воинских частей, подразделений, которые находятся на передней линии, на других рубежах, где осуществляется строительство, да и, соответственно, тех строек, которые осуществляется под руководством и за средства областных военных администраций".

Он также опроверг информацию о несогласованности с военными специалистами и отсутствии координации в вопросах строительства фортификаций, которое ведется местными администрациями. Напомним, такую информацию на днях обнародовало издание Financial Times, в том числе ссылаясь на народного депутата Дмитрия Разумкова и неназванного командира одного из пехотных подразделений. Речь шла о Днепропетровской и Донецкой области, в частности об участке между Великой Новоселкой и Кураховым, а также Кураховым и Покровском, где, по данным издания, вторую линию укреплений до сих пор строят, а третью вообще не начали.

"Любое строительство фортификационных сооружений не происходит без решения военных. Все решения принимаются только военным руководством, военным командованием. Что касается Днепропетровской области – там осуществляется строительство в соответствии с планами тех командиров, тех начальников, которые принимали решения по определению необходимых рубежей и объемов фортификационных сооружений. Что касается их количества и размещения – я не могу предоставить эту информацию, поскольку она интересует нашего врага", — сообщил Владимир Гусар в ответ на вопросы корреспондента "Телеграфа".

В то же время на Запорожском направлении, по словам администрации области, все с оборонительными укреплениями хорошо. Там почти завершено строительство фортификаций, построенных по стандартам, включающим защиту от беспилотников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на самом деле сейчас происходит под Кураховым, где ВСУ, возможно, попали в оперативное окружение.