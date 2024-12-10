Дніпропетровщина може стати легкою ціллю росіян? FT розкрили причину

Правоохоронці вже розслідують масштабні розкрадання

Армія РФ за 2 місяці захопила вп'ятеро більше територій, ніж за 2023 рік. Причин цьому є декілька, але зараз є реальна загроза того, що росіяни зайдуть до Дніпропетровської області. Подекуди їм залишається до адмінкордону області близько 15 кілометрів.

Про це йдеться в розслідуванні впливового британського видання Financial Times. Однією з причин, чому їм це може вдатися, є проблеми з українськими оборонними укріпленнями – їх будують повільно, неякісно та без загального плану.

За даними журналістів, правоохоронці вже розслідують масштабні розкрадання – відкрито 30 кримінальних справ про зникнення майже пів мільярда доларів, виділених на будівництво оборонних споруд.

Лише в Дніпропетровській області на укріплення витратили понад 7 мільйонів доларів. Проте місцеві чиновники визнають – результати невтішні. Будувати активно почали тільки два місяці тому. Репортер FT, який побував у регіоні, бачив багато недобудованих чи покинутих укріплень.

За даними розслідування, головна проблема у тому, що ніхто не керує процесом будівництва. Член парламентського комітету Дмитро Разумков каже, що кожна область будує укріплення як хоче, без єдиного плану. Через це військовим часто доводиться самим копати окопи і шукати на це гроші.

"Ситуація з укріпленнями є ще одним фактором деморалізації військ", — сказав нардеп.

Ситуацію ускладнює те, пише FT, що частину військових інженерів, які мають будувати укріплення, відправили воювати на передову. Один з командирів розповів виданню, що його підрозділ за час війни 32 рази міняв позиції і щоразу сам будував собі укриття.

Військовий аналітик Роб Лі навів приклад Вугледара, який ЗСУ змушені були покинути через те, що Україна "явно не мала потужної оборони, збудованої за собою". А фортифікаційні споруди Росії навпаки були добре побудовані. Вони були у вигляді бетонних лабіринтів, що дозволило припинити контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року. Українські сили можуть виграти від "побудови достатньо хороших (оборонних) позицій", — сказав Лі.

Що буде, якщо росіяни увійдуть до Дніпропетровської області

За даними видання, якби російські війська увійшли до Дніпропетровської області, це суттєво завадило б військовим зусиллям Києва, оскільки в регіоні розташоване військове командування, сили підтримки армії, волонтери, виробники безпілотників. Крім того, область — одна з найбільших за населенням за межами столиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які нові цілі росіян на фронті. Військові РФ змінили тактику, очікуються потужні наступи.