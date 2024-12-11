ISW: Росіяни мають успіх у Курській області, а ЗСУ просунулись на Донбасі: яка ситуація на фронті (карти)

Інститут вивчення війни проаналізував бойові дії в Україні та Росії

Українські захисники нещодавно просунулися на Вугледарському напрямку. Також фіксується просування російських окупантів у Курській і Харківській областях, в районі Сватового, Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки.

Такі дані оприлюднив Інститут вивчення війни (ISW) 11 грудня. Відомство опублікувало мапи бойових дій.

Краматорський напрямок

Війська РФ 10 грудня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але не просунулися. Окупанти вели наступальні дії в Часовому Яру та поблизу нього, коло Оріхово-Василівки та поблизу Білої Гори.

Нещодавно просунулися в межах Торецька та на захід від цього міста.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 та 10 грудня, показують, що окупанти просунулися на захід уздовж вулиці Фрунзе в центрі Торецька, та в південно-східній частині Щербинівки.

Покровський напрямок

Російські загарбники нещодавно просунулися на південний захід від Покровська. Геолокаційні кадри від 9 грудня показують, що окупанти просунулися на захід через вулицю Миру в північній частині Новотроїцького.

Війська РФ атакували поблизу Покровська, біля Променя, Миролюбівки, Лисівки, Даченського, Зеленого, Чумацького, Нового Труду і Шевченка 9 і 10 грудня.

Курахівський напрямок

Російські окупанти нещодавно просунулися в напрямку Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, вказують на те, що росіяни захопили Курахівський елеватор.

Російські загарбники атакували біля самого Курахового, коло Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дачного та Дальнього 9 і 10 грудня.

Вугледарський напрямок

Сили оборони України нещодавно просунулися у Вугледарському напрямку. Опубліковані 10 грудня геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ відбили втрачені позиції в західній частині Романівки (на північний схід від Вугледара).

При цьому опубліковані 10 грудня геолокаційні кадри показали російський посилений механізований штурм розміром у взвод, що може свідчити, що окупанти просунулися в південно-східній частині Костянтинопольського (на північний захід від Вугледара).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, що росіяни просунулися в межах східної частини Успенівки (на північний захід від Вугледара).

Російські окупанти продовжували атакувати біля Веселого Гаю та Ганнівки, коло Успенівки, Костянтинопольського, Сухих Ял і Розлива 9 і 10 грудня. Війська РФ просунулися поблизу Великої Новосілки.

Запорізький напрямок

Війська РФ нещодавно просунулися на північ від Роботиного у західній частині Запорізької області 10 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, показують, що окупанти просунулися на північ вздовж шосе Токмак-Оріхів Т-04-08.

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в районі головного "українського плацдарму" в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, що росіяни просунулися в південній частині Дар'їно (на південний схід від Коренево).

Українські джерела повідомили 10 грудня, що ЗСУ відбили російську механізовану атаку розміром у взвод у невстановлену дату, ймовірно, поблизу Дар'їно.

Раніше "Телеграф" писав, що армія РФ за 2 місяці захопила вп'ятеро більше територій, ніж за 2023 рік. Причин цьому є декілька, але зараз є реальна загроза того, що росіяни зайдуть до Дніпропетровської області.