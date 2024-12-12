ЗСУ могли потрапити в оточення під Кураховим: що відомо - DeepState

Ця територія зараз у статусі "сірої зони".

Російські підрозділи посилюють тиск на ділянці фронту біля Успенівки на Курахівському напрямку станом на грудень 2024 року. Військові армії РФ намагаються повністю захопити стратегічно важливий район і захопити ЗСУ в котел.

За даними моніторингового ресурсу DeepState, у другій половині листопада російські війська розпочали масштабний наступ на ділянці між населеними пунктами Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай та Ганнівка. Особливо активні бойові дії відбуваються безпосередньо в Успенівці.

Українські підрозділи опинилися в украй невигідному положенні. Російські формування намагаються штурмувати село, поступово захоплюючи окремі будівлі та намагаючись розширити контрольовану територію і затиснути ЗСУ в котел. Моніторингові групи фіксують збільшення особового складу росіян та техніки в цьому районі.

На ділянці між Успенівкою та Ганнівкою — критична ситуація. Зараз ці території у статусі сірої зони, оскільки є інформація, що військові РФ не змогли там закріпитися. Українські військові намагаються не допустити цього.

"Ворог неодноразово фіксувався в Успенівці та активно намагається її штурмувати, закріплятися для подальшого просування й оволодіння селом повністю", — кажуть у моніторинговому ресурсі.

Кількість піхоти тільки зростає, а росіян уже неодноразово бачили в самій Успенівці. Вони лізуть туди з усіх сторін.

Оточення ЗСУ під Кураховим

Зазначимо, що ці дані щодо котла або "мішка" не є підтвердженими офіційно і потребують перевірки.

Також раніше "Телеграф" писав, що росіяни намагаються оточити ще один важливий населений пункт на Донеччині. Бої за це селище тривають ще з березня 2022 року.