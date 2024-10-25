Не Одеса: у якому місті найчастіше порушують мовний закон

Покарань за порушення побільшало

У 2024 році в Україні зафіксовано 1808 звернень громадян щодо порушення мовного закону. Це в 1,7 раза більше, ніж було минулого року за аналогічний період.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Опендатамедіа". Зазначається, що 16% звернень пов’язані з обслуговуванням російською мовою. Ще 14% порушень пов’язані з рекламою. А 29% – скарги українців на відсутність української версії сайту.

Джерело також пише, що покарань за порушення побільшало. Вже накладено 64 штрафи та винесено 91 попередження.

Загалом 216 протоколів було складено на порушників мовного закону цього року. Це вже у 1,7 раза більше, ніж за весь 2023 рік.

До антирейтингу регіонів цього року потрапили:

Київ – 706 звернень.

Одеська область — 326

Харківська область — 149

Дніпропетровська область — 148.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен України Тарас Кремінь розповідав "Телеграфу", де найбільше порушень мовного закону, які штрафи, що робити з російськомовними каналами та громадянами. За його словами, роботи ще багато як у різних регіонах країни, так і в інформаційному просторі.