Кого та коли можуть направити на ВЛК

Медкомісія є обов’язковою перед мобілізацією

Військово-лікарська комісія (ВЛК) є ключовим механізмом для оцінки стану здоров’я військовослужбовців. Її призначення регулюється законодавством, і вона проводиться за кількома підставами.

Про це розповіла засновниця ГО "Адвокати для військовослужбовців" Євгенія Рябека для "Новинарні". За її словами, основні підстави для проходження ВЛК:

Поранення або хвороба, пов’язана зі службою. ВЛК призначають для визначення зв’язку між травмами чи захворюваннями та військовою службою.

ВЛК призначають для визначення зв’язку між травмами чи захворюваннями та військовою службою. Оцінка стану здоров’я після лікування. Якщо військовослужбовець проходив лікування після поранення чи хвороби, комісія оцінює його придатність до подальшої служби.

Якщо військовослужбовець проходив лікування після поранення чи хвороби, комісія оцінює його придатність до подальшої служби. Виявлення нових захворювань. Якщо під час лікування було діагностовано захворювання або травму, які можуть стати підставою для визнання непридатним до служби.

Якщо під час лікування було діагностовано захворювання або травму, які можуть стати підставою для визнання непридатним до служби. Визначення потреби у продовженні лікарняного. У таких випадках особистий лікар подає рекомендації, а рішення про направлення на ВЛК ухвалює керівник медичного закладу.

"Будь-яка людина, яка проходить військову службу і має проблеми зі здоров’ям, має звернутися з рапортом до командира і просити про проходження ВЛК. Командир або начальник медичної служби частини реєструє військовослужбовця в електронній черзі й формує направлення. Якщо ж це поранення, то випадок екстрений, тобто людину з направленням від командира частини доправляють у лікарню", — пояснює юристка.

Пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року зобов'язані чоловіки, які раніше мали статус "обмежено придатний" . Це пов’язано із внесенням змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" у квітні 2024 року.

Адвокатка зазначила, що без перепроходження ВЛК таких людей не можуть мобілізовувати, адже незрозуміло, де і на якій посаді людина може служити в ЗСУ.

"Ми радимо пройти заздалегідь усі лікарські обстеження. Мати при собі усі висновки, діагнози, довідки, аби мати більше шансів на справедливий висновок", — розповіла Рябека.

Як ініціювати проходження ВЛК

Якщо військовослужбовець почав службу без проходження ВЛК, він має подати рапорт на ім'я командира для призначення цієї комісії. Зробити це можна також в онлайн.

Якщо командир ігнорує рапорт, можна звернутися на гарячу лінію Міноборони за номером 1512.

ВЛК також є обов’язковою перед мобілізацією чи прийняттям на строкову службу, додала юристка.

Раніше "Телеграф" писав, коли у "Резерві+" з'явиться електронне направлення на ВЛК. Окрім цієї функції, Міноборони планує дозволити чоловікам самостійно обирати медзаклад, де вони будуть проходити комісію.