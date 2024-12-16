Кого та коли можуть направити на ВЛК
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Медкомісія є обов’язковою перед мобілізацією
Військово-лікарська комісія (ВЛК) є ключовим механізмом для оцінки стану здоров’я військовослужбовців. Її призначення регулюється законодавством, і вона проводиться за кількома підставами.
Про це розповіла засновниця ГО "Адвокати для військовослужбовців" Євгенія Рябека для "Новинарні". За її словами, основні підстави для проходження ВЛК:
- Поранення або хвороба, пов’язана зі службою. ВЛК призначають для визначення зв’язку між травмами чи захворюваннями та військовою службою.
- Оцінка стану здоров’я після лікування. Якщо військовослужбовець проходив лікування після поранення чи хвороби, комісія оцінює його придатність до подальшої служби.
- Виявлення нових захворювань. Якщо під час лікування було діагностовано захворювання або травму, які можуть стати підставою для визнання непридатним до служби.
- Визначення потреби у продовженні лікарняного. У таких випадках особистий лікар подає рекомендації, а рішення про направлення на ВЛК ухвалює керівник медичного закладу.
"Будь-яка людина, яка проходить військову службу і має проблеми зі здоров’ям, має звернутися з рапортом до командира і просити про проходження ВЛК. Командир або начальник медичної служби частини реєструє військовослужбовця в електронній черзі й формує направлення. Якщо ж це поранення, то випадок екстрений, тобто людину з направленням від командира частини доправляють у лікарню", — пояснює юристка.
Пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року зобов'язані чоловіки, які раніше мали статус "обмежено придатний". Це пов’язано із внесенням змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" у квітні 2024 року.
Адвокатка зазначила, що без перепроходження ВЛК таких людей не можуть мобілізовувати, адже незрозуміло, де і на якій посаді людина може служити в ЗСУ.
"Ми радимо пройти заздалегідь усі лікарські обстеження. Мати при собі усі висновки, діагнози, довідки, аби мати більше шансів на справедливий висновок", — розповіла Рябека.
Як ініціювати проходження ВЛК
Якщо військовослужбовець почав службу без проходження ВЛК, він має подати рапорт на ім'я командира для призначення цієї комісії. Зробити це можна також в онлайн.
Якщо командир ігнорує рапорт, можна звернутися на гарячу лінію Міноборони за номером 1512.
ВЛК також є обов’язковою перед мобілізацією чи прийняттям на строкову службу, додала юристка.
Раніше "Телеграф" писав, коли у "Резерві+" з'явиться електронне направлення на ВЛК. Окрім цієї функції, Міноборони планує дозволити чоловікам самостійно обирати медзаклад, де вони будуть проходити комісію.