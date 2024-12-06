Коли у "Резерві+" з'явиться електронне направлення на ВЛК

Окрім цієї функції, Міноборони планує дозволити чоловікам самостійно обирати медзаклад, де вони будуть проходити комісію

Військовозобов'язані зможуть отримувати направлення на військову-лікарську комісію в електронному форматі через мобільний застосунок "Резерв+". Введення такої функції відбудеться до лютого 2025 року.

Це має стати частиною реформи ВЛК, що була розроблена Міністерством оборони України. Про це в ефірі в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Вже на першому етапі реформи ми втілимо можливість отримати електронне направлення на ВЛК через "Резерв+", прямо у себе в телефоні. Не потрібно буде йти в ТЦК. Це буде впроваджено до кінця лютого наступного року", — сказала вона.

Крім цього у майбутньому Міноборони планує розширити таку реформу і надати можливість військовозобов'язаним самостійно обирати медзаклад, в якому вони пройдуть ВЛК для встановлення ступеня придатності до служби.

Таке нововведення буде розроблено з метою розділення процедури ВЛК на медогляд та адміністративну частину, що буде здійснюватись в системі Міноборони.

"Таким чином, це буде децентралізована, автономна, цифровізована, анонімізована процедура, яка буде зручна людям і суттєво знизить корупційні ризики", — запевнила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з військовозобов'язаних потрібно пройти ВЛК до лютого 2025 року.