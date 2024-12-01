Реформа ВЛК в Україні: які зміни для військовозобов'язаних обіцяють у Міністерстві оборони

Система ВЛК, яка зараз існує в Україні, має два протилежні недоліки, що послаблює армію

Реформа військово-лікарських комісій (ВЛК), яку планують запровадити найближчим часом, принесе для українців багато цікавого. Зокрема, як обіцяють в уряді, більше не буде потреби відвідувати територіальні центри комплектування (ТЦК), а також стануть неможливими маніпуляції та зловживання.

На сайті Міністерства оборони опубліковано інформацію щодо реформи, її причин та майбутніх змін. Зазначається, що система ВЛК, яка зараз існує в Україні, має два протилежні недоліки: вона дозволяє уникати служби тим, в кого немає законних підстав, водночас до армії можуть потрапити люди, які мають серйозні хвороби, що у підсумку тільки послаблює Збройні сили.

"Реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних — медичний і адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів", – зазначається у повідомленні.

Ще одне нововведення: для проходження ВЛК більше не буде потреби відвідувати ТЦК. Військовозобов'язані зможуть самостійно обрати лікарню, де бажають проходити медичний огляд. Звідти дані будуть потрапляти до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ). Надалі їх передаватимуть вже у медичну інформаційну систему ЗСУ, яка зможе отримувати дані як з ЕСОЗ, так і з електронного кабінету ВЛК.

"Військово-лікарська комісія отримає дані про людину, ознайомиться з ними, та винесе своє адміністративне рішення. Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання", – сказано у повідомленні.

Окрім того, тепер кожне рішення буде мати цифровий слід: лікарі та працівники ВЛК будуть ставити електронні підписи, а висновки будуть зберігатися, що дозволить значно спростити моніторинг та перевірку діяльності ВЛК правоохоронцями. Планується, що реформу впровадять у три етапи до кінця листопада 2025 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО по фактах численних порушень МСЕК та фальшивих інвалідностей для посадових осіб доручив ліквідувати цю систему. На його думку, відповідальність мають понести у центральних органах влади — по вертикалі контролю за МСЕК.

25 жовтня Кабінет міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що МСЕК в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.

20 листопада Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №12178, яким пропонується ліквідувати медико-соціальні експертні комісії. Проєктом закону пропонується з 1 січня 2025 року замінити МСЕК командами лікарів-практиків.