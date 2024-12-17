Могут ли мобилизовать мужчину с эпилепсией
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Все зависит от тяжести протекания болезни
Военнообязанные мужчины, имеющие серьезные заболевания, могут получить отсрочку или освобождение от мобилизации. Законодательство определяет перечень болезней, которые могут стать основанием для непригодности к военной службе.
Так, не подлежат мобилизации с некоторыми болезнями нервной системы. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.
Диагнозы, которые могут стать основанием для признания мужчины непригодным к службе:
- воспалительные заболевания ЦНС — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвонковый абсцесс, которые быстро прогрессируют и имеют значительные нарушения функций;
- прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;
- эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.
Также в список входят быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций.
Напоминаем, что не мобилизуют людей с нарушениями развития, хромосомными нарушениями и деформацией. Исключить из воинского учета могут, если у мужчины:
- врожденный порок развития нервной системы;
- врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;
- врожденный порок развития системы кровообращения;
- врожденный порок развития органов дыхания;
- щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
- телеокия;
- врожденный порок развития половых органов;
- врожденный порок развития мочевой системы;
- врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;
- другие врожденные пороки развития;
- Хромосомные аномалии.
Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями желудка не мобилизуют. С некоторыми заболеваниями дают временную отсрочку.