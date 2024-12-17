Укр

Могут ли мобилизовать мужчину с эпилепсией

Автор
Каролина Терещенко
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Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Все зависит от тяжести протекания болезни

Военнообязанные мужчины, имеющие серьезные заболевания, могут получить отсрочку или освобождение от мобилизации. Законодательство определяет перечень болезней, которые могут стать основанием для непригодности к военной службе.

Так, не подлежат мобилизации с некоторыми болезнями нервной системы. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.

Диагнозы, которые могут стать основанием для признания мужчины непригодным к службе:

  • воспалительные заболевания ЦНС — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвонковый абсцесс, которые быстро прогрессируют и имеют значительные нарушения функций;
  • прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;
  • эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Также в список входят быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций.

Напоминаем, что не мобилизуют людей с нарушениями развития, хромосомными нарушениями и деформацией. Исключить из воинского учета могут, если у мужчины:

  • врожденный порок развития нервной системы;
  • врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;
  • врожденный порок развития системы кровообращения;
  • врожденный порок развития органов дыхания;
  • щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
  • телеокия;
  • врожденный порок развития половых органов;
  • врожденный порок развития мочевой системы;
  • врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;
  • другие врожденные пороки развития;
  • Хромосомные аномалии.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями желудка не мобилизуют. С некоторыми заболеваниями дают временную отсрочку.

Теги:
#Эпилепсия #Мобилизация #отсрочка #Хвороби