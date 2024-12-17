Могут ли мобилизовать мужчину с эпилепсией

Все зависит от тяжести протекания болезни

Военнообязанные мужчины, имеющие серьезные заболевания, могут получить отсрочку или освобождение от мобилизации. Законодательство определяет перечень болезней, которые могут стать основанием для непригодности к военной службе.

Так, не подлежат мобилизации с некоторыми болезнями нервной системы. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.

Диагнозы, которые могут стать основанием для признания мужчины непригодным к службе:

воспалительные заболевания ЦНС — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвонковый абсцесс, которые быстро прогрессируют и имеют значительные нарушения функций;

прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Также в список входят быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций.

Напоминаем, что не мобилизуют людей с нарушениями развития, хромосомными нарушениями и деформацией . Исключить из воинского учета могут, если у мужчины:

врожденный порок развития нервной системы;

врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденный порок развития системы кровообращения;

врожденный порок развития органов дыхания;

щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

телеокия;

врожденный порок развития половых органов;

врожденный порок развития мочевой системы;

врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

Хромосомные аномалии.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями желудка не мобилизуют. С некоторыми заболеваниями дают временную отсрочку.