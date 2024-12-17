Можно ли было Клопотенко готовить в Лавре? Что говорят в ПЦУ о скандальном шоу

С ПЦУ никто не советовался

Киево-Печерская лавра оказалась в эпицентре скандала из-за съемок в стенах святыни кулинарного шоу, с участием известного шеф-повара Евгения Клопотенко. В соцсетях и даже среди клира ПЦУ разразился спор: является ли Лавра тем местом, где уместно снимать развлекательные ролики? Ответ на этот вопрос искал "Телеграф".

Трапезная не для трапезы?

Эпизод телевизионного проекта "Реальная история" с Евгением Клопотенко, где шеф-повар воспроизвел древние украинские рождественские рецепты, был снят в Трапезной церкви Верхней лавры.

Выбор такой локации оказался слишком противоречивым, ведь встал вопрос Ок ли это, готовить праздничные блюда в храме на фоне распятия?

– Мы кричали, что это наша святыня, которую мы отбили у м*скалей, а теперь мы здесь шоу снимаем? Мы боролись за эту святыню, говорили, что мы это не они, но не менял в храм пустили, а шоу. Потому я могу понять этот хейт. Съемки там кулинарного шоу, действительно, дескрализуют Лавру, — объясняет "Телеграфу" доктор философских наук Ирина Богачевская.

Клопотенко захейтили отдельные верующие, конечно же УПЦ МП, а российская пропаганда радостно подхватила сюжет, назвав съемки в Лавре происками "ультранационалистов".

"Россия и пророссийские силы системно используют Лавру в своей пропаганде и ИПСО для разжигания споров и раскола среди украинцев", — предупредили в пресс-службе заповедника "Киево-Печерская Лавра".

Впрочем, заочный спор вокруг съемок шоу вспыхнул даже среди клира ПЦУ.

"Рождество — это не жрать и готовить в храме", — написал у себя в соцсетях известный священник ПЦУ Александр Дедюхин.

С ним не соглашался ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости, священник ПЦУ Георгий Коваленко : "Событие от Клопотенко произошло в Трапезной (!) палате Трапезного (!) храма. Современным языком – это банкетный зал, или монашеская столовая. И, если искать лучшее место для подобных мероприятий, то это самое оно".

В заповеднике держатся той же линии "защиты". Здание Трапезной церкви Лавры делится на две секции: самой трапезной палаты и прилегающей к ней церкви. Съемки шоу проходили не в церкви, а именно в трапезной палате.

"Которая не является храмом и всегда использовалась для проведения торжеств: духовных, культурных и образовательных", — подчеркнуло руководство заповедника

Так что в храме никто ничего не ел и не готовил. И все же в заповеднике не до конца откровенны, ведь при УПЦ МП трапезная палата использовалась как место для исповеди верующих перед причастием. Правда, УПЦ МП одновременно устроила там еще и магазинчик по продаже свечей и крестиков, но это уже другая история.

– Трапезная же, а не кухня. Она же не случайно называется "трапезная", а не "столовая". В момент, когда человек употреблял пищу, он думал не о материальном, а о духовном. Здесь все же есть своя специфика, — комментирует ситуацию "Телеграфу" религиовед Людмила Филиппович.

Молчание ПЦУ

В идеале, разрубить узел споров должна была бы сама ПЦУ, однако на момент публикации материала официального заявления от церкви не было. Молчание ПЦУ можно понять, ведь с ними никто не советовался.

– Насколько мне известно, эти моменты организовывал заповедник вместе с господином Евгением. То есть ПЦУ к этому вообще никакого отношения не имеет, — говорит "Телеграфу" протоиерей ПЦУ Михаил Омельян.

– Что касается монастырской пищи, традиций трапезной и Лавры, то здесь, конечно, шли консультации с людьми, являющимися монахами сейчас Киево-Печерской лавры. Что касается именно целесообразности проведения съемок в трапезной, то это принималось решение администрацией заповедника, — подтверждает спикер заповедника Олеся Крамаренко в комментарии "Телеграфу".

Неофициально же в руководстве ПЦУ не очень в восторге от идеи кулинарных шоу в Лавре.

– Монастырь должен быть монастырем. Это в первую очередь. И для этого преподобные отцы Антоний и Феодосий и основывали монастырь — для молитвы. Подчеркиваю: для молитвы! – объяснил "Телеграфу" один из епископов ПЦУ.

"Рулит" не церковь

На самом деле проблема значительно выходит за рамки отдельного эпизода со съемками шоу. После изгнания с территории Верхней лавры Московского патриархата, ПЦУ полноценно так и не смогла "закрепиться" в Лавре. И хотя формально мужской монастырь ПЦУ в Лавре создан еще в 2022 году, каждое отдельное богослужение в стенах святыни Православная Церковь Украины должна согласовывать с Минкультом и заповедником. Следовательно, если в Лавре не "рулит" церковь, то нечего удивляться, что возникают такие вот мировоззренческие споры. Тем более, что подобный скандал вокруг Трапезной церкви далеко не первый. Например, год назад, архимандрит ПЦУ Софроний уже публично возмущался, что в этом культовом здании проходят концерты классической музыки.

– У нас нет еще внутренней культуры понимать, что и как будет воспринято верующими. Советоваться в таких ситуациях было бы не лишним. Если бы наместник Лавры епископ Авраамий сказал, что это можно делать, это было бы рационально. С точки зрения церкви заповедник мог бы более внимательно отнестись к ситуации. Это развлекательное шоу, массовая культура внутри храмовых стен. Недавно там было мероприятие с участием президента (6 декабря в Трапезном храме состоялся молитвенный завтрак, — Ред. ). Для такого рода мероприятий трапезные палаты и создавались, но не для кулинарного шоу, — пояснил "Телеграфу" религиовед Юрий Черноморец.

Конечно, у государства могут быть другие планы по Лавре, не связанные с господствующей властью ПЦУ на территории святыни. И летом прошлого года Минкульт анонсировал разработку такого стратегического видения Киево-Печерской лавры, которое простирается в будущее вплоть до 2051 года. Впрочем, публично эта стратегия так и не появилась.