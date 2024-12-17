Кого з чоловіків відправляють на фронт без навчання

Контрактна служба має декілька переваг

Військовозобов’язані можуть обрати службу за контрактом або мобілізацію на загальних засадах. Контрактники отримують більше можливостей, включно з правом вибору місця служби.

Про це розповіла речниця Дніпропетровського обласного ТЦК Олена Кузіна в ефірі телемарафону. За її словами, на передову без навчання одразу відправляють військових, які служили менш як 10 років тому.

Наприклад, якщо чоловік раніше проходив строкову службу або брав участь в АТО/ООС , але звільнився зі ЗСУ, його набутий досвід дозволяє повернутися до армії за контрактом без проходження додаткового навчання.

"Якщо перерва в службі більш як 10 років, то людина їде до навчального центру і проходить підготовку заново", — зазначила представниця ТЦК.

Плюси контрактної служби

Контрактники мають можливість:

обрати підрозділ або місце служби;

отримати соціальний пакет, включно з медичним забезпеченням та грошовими виплатами;

компенсувати витрати на оренду житла;

безплатно здобути освіту у вищих військових навчальних закладах;

отримати підйомну допомогу при прибутті на місце служби.

За словами Кузіної, укласти контракт можна через відділи рекрутингу ТЦК, рекрутингові центри армії або бойових бригад.

Кого беруть на контракт

Окрім військово-лікарської комісії (ВЛК), новобранці проходять психологічний відбір та перевірку на фізичну підготовку. А контракт укладається не ТЦК, а в обраній для служби бригаді або навчальному центрі.

Після отримання повістки військовозобов’язаний має право обрати — піти на службу за мобілізацією або укласти контракт.

"Коли ти вибираєш службу по контракту — так, в тебе більша є можливість вибору того, що ти хочеш", — підкреслила речниця ТЦК.

Контракт можуть укладати як жінки, так і чоловіки з 18 до 60 років. Рішення щодо кандидатури новобранця приймається на основі стану його здоров’я та рівня фізичної підготовки, що визначає місце подальшої служби. Додатково враховується наявний цивільний досвід, пояснила Кузіна.

Раніше "Телеграф" писав, чи дають відстрочку від мобілізації офіцерам запасу. Люди зі званням також повинні оновлювати дані, проходити ВЛК та інше.