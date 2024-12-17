Кого из мужчин отправляют на фронт без учебы

Контрактная служба имеет несколько преимуществ

Военнообязанные могут выбрать службу по контракту или мобилизацию на общих началах. Контрактники получают больше возможностей, включая право выбора места службы.

Об этом рассказала пресс-секретарь Днепропетровского областного ТЦК Елена Кузина в эфире телемарафона. По ее словам, на передовую без учебы сразу отправляют военных, которые служили менее 10 лет назад.

Например, если мужчина ранее проходил срочную службу или участвовал в АТО/ООС , но уволился из ВСУ, его приобретенный опыт позволяет вернуться в армию по контракту без прохождения дополнительной учебы.

"Если перерыв в службе более 10 лет, человек едет в учебный центр и проходит подготовку заново", — отметила представительница ТЦК.

Плюсы контрактной службы

Контрактники имеют возможность:

выбрать подразделение или место службы;

получить социальный пакет, включая медицинское обеспечение и денежные выплаты;

компенсировать расходы по аренде жилья;

бесплатно получить образование в высших военных учебных заведениях;

получить подъемную помощь по прибытии на место службы.

По словам Кузиной, заключить контракт можно через отделы рекрутинга ТЦК, рекрутинговые центры армии или боевые бригады.

Кого берут на контракт

Кроме военно-врачебной комиссии (ВВК), новобранцы проходят психологический отбор и проверку на физическую подготовку. А контракт заключается не в ТЦК, а в избранной для службы бригаде или учебном центре.

После получения повестки военнообязанный имеет право выбрать – пойти на службу за мобилизацией или заключить контракт.

"Когда ты выбираешь службу по контракту — так, у тебя больше есть возможность выбора того, что ты хочешь", — подчеркнула представитель ТЦК.

Контракт могут заключать как женщины, так и мужчины с 18 до 60 лет. Решение по кандидатуре новобранца принимается исходя из состояния его здоровья и уровня физической подготовки, что определяет место дальнейшей службы. Дополнительно учитывается имеющийся гражданский опыт, пояснила Кузина.

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