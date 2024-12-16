Чи дають відстрочку від мобілізації офіцерам запасу

Люди зі званням повинні оновлювати дані, проходити ВЛК та інше

В Україні офіцери запасу мають статус військовозобов’язаних і їх можуть мобілізувати на загальних засадах. У деяких з них навіть є відстрочка від призову.

Детальніше про це розповіли юристи АО "Бачинський і партнери". Експерти пояснюють, що офіцерами запасу вважаються особи, які завершили курс військової підготовки, склали іспити та отримали офіцерське звання .

"Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мобілізації підлягають усі військовозобов’язані громадяни України, в тому числі й офіцери запасу, оскільки такі мають статус військовозобовʼязаних", — зазначають юристи.

Під час мобілізації вони зобов’язані прибути до територіального центру комплектування (ТЦК) для уточнення даних, медогляду та, за необхідності, підготовки за військовою спеціальністю .

Відстрочка для офіцерів

Юристи наголошують, що офіцери запасу, як і інші військовозобов’язані, можуть отримати відстрочку, якщо мають законні підстави:

є особами з інвалідністю або визнані тимчасово непридатними за станом здоровʼя;

заброньовані за підприємствами, установами, організаціями, де працюють;

мають дружину з інвалідністю або якщо у своїх батьків чи батьків дружини інвалідність І або ІІ групи;

зайняті постійним доглядом за особами, які його потребують;

на утриманні мають 3 та більше дітей;

та інші, визначені статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Варто зазначити, щоб отримати відстрочку, офіцер запасу повинен звернутися із відповідною заявою до ТЦК та СП, де перебуває на обліку та подати документи, які підтверджують його право на відстрочку.

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