Військові назвали найбільшу проблему з припиненням "бусифікації" в Україні

Кадри "полювання" ТЦК на чоловіків активно використовує ворог

В Україні хочуть покінчити з так званою "бусифікацією" — виловом ухилянтів на вулицях. В Генштабі шукають шляхи інформаційної підтримки мобілізації, щоб явище "пакування" чоловіків у буси відійшло у минуле, проте якогось суперрішення досі немає.

Про це та інші проблеми призову в армію під час війни з Росією та шляхи їх вирішення читайте в статті "Телеграфу": Час простих рішень минув. Що робити з мобілізацією, щоб не прийти до капітуляції

За даними джерел "Телеграфу" в Генштабі, там фактично щотижня проходять наради щодо інформаційної підтримки мобілізації. Військові справедливо вважають, що це не лише їхня відповідальність, бо працювати в цьому напрямку має вся державна машина.

Про роботу ТЦК розповів член оборонного комітету Верховної Ради, народний депутат від "Голосу" Сергій Рахманін. Він також наголосив, що відео "бусифікації" використовуються росіянами для того, щоб сіяти розкол в українському суспільстві.

"На якомусь етапі аутсайдерами з поповнення мобілізаційного ресурсу у нас були західні регіони й Одеська область. Там дуже складно було з мобілізацією (зокрема, через корупційний фактор): тобто, з одного боку, була певна частина людей, які мали можливість відкупитися, а з іншого боку, план якось треба було виконувати, і когось хапали на вулиці. А були регіони, де цей план виконувався на 80%, 90%, 95%. Зараз же, наприклад, є регіони, де раніше відсоток мобілізації був 80, а тепер – відсотків 10", — описав ситуацію нардеп.

Він додав, що Одеська область, демонструючи одні з найнижчих темпів мобілізації по країні, стала лідером в іншому рейтингу. Кількість відео примусової мобілізації та конфліктів з представниками ТЦК в Одесі була непропорційно вищою, ніж в більшості регіонів.

"Ворог свого шансу не втрачав — відео з "бусифікацією" в Одесі та області щедро засівались в соцмережах, створюючи негативний ефект і провокуючи ненависть суспільства до військовослужбовців. Сотні таких випадків, знятих на відео, були використані російською пропагандою для провалу нашої мобілізації. Словом, пазл склався доволі непростий", — констатував Сергій Рахманін.

Раніше "Телеграф" розповідав, за які порушення чоловіка можуть затримати та доставити до ТЦК. Роз'яснення надали юристи.