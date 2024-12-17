Командиру бригады, в которой издевались над военными, сообщили о подозрении: что ему светит

Командование может сесть надолго

Командиру воинской части, в которой жестоко издевались над солдатами, сообщили о подозрении. Речь идет о действиях руководства 211 понтонно-мостовой бригады, которая занимается строительством фортификаций и базируется в Тернопольской области.

Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции Тернопольской области. Полицейские отмечают, что следователи уже обнаружили некоторые детали злоупотреблений служебным положением. Например, четверо военных в прошлом году вместо задач по защите Украины строили дом командиру в Хмельницкой области (в полиции даже показали его фото). Военных, строивших дом, по документам отправили в зону боевых действий. Они получали боевые выплаты и зарплату, хотя фактически были дома. Из-за этого ущерб государству составил почти 1 млн грн.

Фигурант расследования получил подозрение по части 2 статьи 364. Эта статья по злоупотреблению служебным положением, повлекшая тяжкие последствия для государства. Сейчас решается вопрос об избрании командиру меры пресечения.

Как выглядит здание командира, которое ему строили военнослужащие

В ДБР также прокомментировали скандал. В пресс-службе говорят, что Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны открыла также уголовное производство по факту применения неуставных мер влияния и насилия к подчиненным (ч. 5 ст. 426-1 УКУ). Расследование проводит ДБР. Статья предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

В прессслужбе ДБР также отмечают, что в Бюро до этого момента не поступало никаких материалов по этой ситуации ни от бойцов бригады, ни от офицеров. В сообщении также призывают при обнаружении подобных случаев сразу обращаться в ДБР.

На официальной странице бригады в фейсбуке пока ни одного комментария не было. Последний пост – за воскресенье, 15 декабря, – касается объявления о вакантных должностях в бригаде. Предлагают карьерный рост, дружеский коллектив и поддержку на всех этапах службы, а также полный соцпакет.

Напомним, недавно появились новые детали по поводу издевательств над военнослужащими бригады. Их избивали до разрыва органов.