Скромний пам’ятник і його підпис на надгробку: де похований і як виглядає могила "Іполіта" Юрія Яковлєва

Народний артист СРСР похований на Новодівичому кладовищі

Відомий радянський та російський актор театру та кіно Юрій Яковлєв відомий за своїми ролями таких стрічках, як "Іронія долі, або З легким паром!", "Іван Васильович змінює професію, які стали культовими. За життя він зіграв понад 100 ролей.

Не стало актора 30 листопада 2013 року. Він помер у лікарні після тривалої хвороби. "Телеграф" розповість, де похований Юрій Яковлєв і як виглядає його могила.

Що відомо про Юрія Яковлєва

Юрій Яковлєв народився 25 квітня 1928 року в Москві в сім'ї юриста та медсестри. Під час Другої світової війни сім'ю евакуювали до Уфи, де юний Юрій працював у військовому госпіталі. Після війни він повернувся до Москви, де, захоплюючись дипломатією, спочатку планував вступити до МДІМВ. Однак у 1948 році він несподівано для себе подав документи до театрального училища імені Щукіна, яке закінчив у 1952 році.

Після закінчення навчання Яковлєв приєднався до Московського театру ім. Євгенія Вахтангова, де служив до кінця свого життя. На сцені він грав у таких виставах, як "Чайка" А. Чехова, "Річард III" В. Шекспіра та "Ідіот" за Достоєвським.

У кіно Яковлєв дебютував у албанському художньому фільмі "Великий воїн Албанії Скандербег", який отримав премію на 7-му Каннському кінофестивалі. Першою великою роллю стала роль князя Мишкіна у фільмі "Ідіот".

Останні роки актор не знімався у кіно. Останньою роллю стала роль Іполіта, який постарів у фільмі-продовженні "Іронії долі". Його знімали через 32 роки після виходу першого фільму.

Похорон Юрія Яковлєва

Панахида відбулася у Театрі Вахтангова, де актор працював від початку кар’єри. У залі прощання було багато людей, а черга прихильників стояла аж на Арбаті. Родина актора просила, щоб ніхто не виголошував урочистих промов, але звучали записані вірші Яковлєва.

Могила Юрія Яковлєва

Юрій Яковлєв похоронений на Новодівичому кладовищі. Його могила виглядає досить скромно з-поміж могил інших акторів, які поховані на цьому цвинтарі. Білий хрест, мінімалістичний надгробок з сірого каменю та портрет артиста, який стоїть збоку. На надгробку вирізьблений підпис Юрія Яковлєва — він ніби розписався після фінальної вистави.

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