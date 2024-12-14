Тіло чотири дні лежало в морзі: де похований і як виглядає могила МММщика Сергія Мавроді

Засновник фінансової піраміди мав українське коріння

Засновник фінансової піраміди "МММ" Сергій Мавроді помер у березні 2018 року. Скандальному махінатору було 62 роки, а причиною смерті став серцевий напад.

Сергій Мавроді помер у Москві, в якій і народився. Відомо, що чоловік мав українське коріння. "У мене батько наполовину українець, наполовину грек. Він із села Старомлинівки (село у Волноваському районі Донецької області — ред.), наскільки я знаю. У нього в паспорті було написано "українець" принаймні", — сказав Мавроді в інтерв’ю Дмитру Гордону у 2010 році.

Як помер Сергій Мавроді

У ніч на 26 березня 2018 року чоловіка було доставлено до лікарні з автобусної зупинки. Він скаржився на слабкість і біль у серці, після чого перехожі викликали швидку допомогу. Мавроді був доставлений до 67-ї міської лікарні Москви, де згодом помер від серцевого нападу.

Відомо, що тіло Мавроді, якого вважали "аферистом, шахраєм і шарлатаном", лежало в морзі незатребуваним чотири дні. За ним просто ніхто не приходив. 2005 року він розлучився з дружиною-українкою із Запоріжжя Оленою Павлюченко, а також мав молодшого брата В'ячеслава, з яким був у поганих стосунках. Він навіть заборонив ховати Сергія на сімейній ділянці з батьками і на похорон родича не прийшов.

В’ячеслав Мавроді з братом Сергієм

Де похований Сергій Мавроді і як виглядає могила

Поховано Сергія Мавроді на Троєкурівському цвинтарі на гроші вкладників "МММ". Захід мав закритий формат, територія була оточена і перебувала під суворою охороною.

Як зараз виглядає могила Сергія Мавроді

Нагадаємо, що Мавроді став відомий завдяки створенню однієї з найбільших фінансових пірамід — "МММ". На початку 1990-х років її жертвами виявились мільйони вкладників, за різними оцінками, від 10 до 15 мільйонів людей.

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