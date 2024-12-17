Похоронен возле Лобановского: как выглядит могила футболиста и экс-мужа Седоковой Белькевича

Футболист похоронен на Байковом кладбище

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и экс-муж певицы Анны Седоковой Валентин Белькевич скончался 1 августа 2014 года. Футболисту был 41 год. Похоронили Белькевича на Байковом кладбище, рядом с могилой его наставника Валерия Лобановского.

Прощание со звездой футбола состоялось на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, где собрались родные, друзья, коллеги и болельщики, чтобы отдать последнее уважение спортсмену. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Валентина Белькевича.

Что известно о Валентине Белькевиче

Родился в Минске, Белоруссия. Начал заниматься футболом у СДЮШОР "Динамо" (Минск). В 1991 году дебютировал за основную команду минского "Динамо", где быстро стал ключевым игроком.

В 1996 году Белькевич перешел в киевское "Динамо", где провел большую часть своей карьеры. Он стал одним из лидеров команды, помогая добывать многочисленные трофеи, включая чемпионаты Украины и Кубки Украины. Валентин забил 68 голов, играя за украинское "Динамо", а в 2007 году покинул клуб из-за окончания контракта. 1 апреля 2008 Белькевич стал гражданином Украины. По завершении карьеры игрока Валентин Белькевич занялся тренерской работой в "Динамо".

Брак с Анной Седоковой

Бывшая участница группы "ВИА Гра" и капитан киевского "Динамо" поженились в 2004 году. В том же году, 8 декабря, у них родилась дочь Алина. Брак длился два года и завершился разводом в 2006 году.

Могила Валентина Белькевича

Похоронили Валентина Белькевича на Байковом кладбище в Киеве, на 52-м участке, рядом с могилами его наставника Валерия Лобановского и актера Богдана Ступки. Место захоронения было выбрано по решению его матери. На надгробии установлен памятник, изображающий самого Белькевича в сидячем положении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила боксера Вячеслава Узелкова. Смерть спортсмена была неожиданной для многих, поскольку несмотря на предыдущие проблемы со здоровьем, его состояние улучшилось после операций на сердце и реабилитации.