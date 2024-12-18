Агентство оборонных закупок не использует бюджет и срывает поставки

В конце ноября страну потряс скандал — Кабмин передал 23 миллиарда гривен Министерства обороны Украины администрации Государственной пограничной службы для закупки вооружения для нужд Вооруженных Сил Украины, чтобы приобрести боеприпасы у польской компании-посредника "PHU Lechmar Sp.zoo"

Об этом говорится в сообщении издания "Главком".

Передача распоряжением №1191-р 23 миллиардов от МОУ в ГНСУ – это ситуация с привкусом коррупции и саботажа. В материале говорится о том, что желание одних чиновников заработать на закупках у единственного поставщика-посредника удачно совпало с непрофессионализмом других и нежеланием распределить бюджетные средства на своевременную поставку боеприпасов.

14 декабря Министерство обороны Украины прокомментировало изданию "LIGA.net" решение о таком распределении средств: на конец ноября Агентство оборонных закупок имело 45 миллиардов гривен нераспределенных средств.

Странная ситуация — почти конец года, а Агентство оборонных закупок до сих пор не определило, куда направит 1/7 часть своего годового бюджета. Возникает ощущение, что наши защитники полностью снабжены дронами, боеприпасами, качественными минометными минами и всем остальным, отмечают авторы публикации.

Источники издания в Минобороны рассказали, что недовольство работой Марины Безруковой растет – Агентство не только не использует предоставленные бюджетом средства, но и жонглирует потребностями военных, заключая контракты только на то, что предлагают аффилированные поставщики – без внимания на сроки или цены. Об этом пишет политолог Андрей Миселюк.

"Агентство работает по принципу: лучше не использовать средства, чем купить что-то не у своих", — говорят в Минобороны.

Критическая ситуация снова возникает со 120 мм минометными боеприпасами – на этот год Агентство законтрактовало более 1 миллиона мин такого калибра, но Вооруженные Силы получили лишь 35% планируемых объемов. Это при том, что Агентство не останавливает поставку "проблемных" мин от государственных заводов, подчеркивают в издании.

По имеющейся информации, результаты 2024 года уже не волнуют Марину Безрукову – она сейчас пытается заключить как можно больше контрактов на последующие периоды, обеспечив себе успешную жизнь после увольнения из Минобороны.

Напомним, ранее СМИ сообщали о срывах поставок боеприпасов из-за проблем с выполнением контрактов государственными предприятиями.