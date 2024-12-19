Россияне почувствовали мощь Storm Shadow. Что это за ракета?

Во Франции ракета называется SCALP-EG, в Великобритании – Storm Shadow — они отличаются только нюансами программного обеспечения

Ростовская область РФ уже более суток ощущает на себе мощь украинского оружия. Поражены НПЗ, завод по производству ракетного топлива и т.д.

Вероятнее всего для удара использовали ракеты Storm Shadow/SCALP. Аналитики увидели похожие запчасти на опубликованных оккупантами снимках. В то же время Воздушные силы ВСУ показали эффектные кадры пусков именно ракет этого типа.

Характеристики Storm Shadow/SCALP

Storm Shadow – это франко-британская крылатая ракета воздушного базирования большой дальности. Известная во Франции как SCALP-EG, эта ракета предназначена для точных ударов по важным укрепленным целям.

Дальность примерно 250 километров

Скорость почти сверхзвуковая, около 1000 км/ч.

Боевая часть BROACH весом 450 кг, включающая начальный проникающий заряд, а затем основной заряд взрывчатого вещества

Система наводки использует карты местности и GPS для навигации, что позволяет ей избегать обнаружения и поражать цели с высокой точностью.

В 2023 году Великобритания поставила Украине ракеты Storm Shadow. Из-за угрозы со стороны РФ, было предоставлено разрешение бить по территории России этими ракетами. Также Украина применяла ракеты против военных объектов на оккупированных территориях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пораженные объекты работают на войну против Украины. В ночь на 19 декабря прилет в Ростовщине зафиксировали в нефтеперерабатывающий завод.