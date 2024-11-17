По Росії полетять не тільки ATACMS: дві країни наслідували приклад Байдена — ЗМІ

Україні розв’язали руки

Президент США Джо Байден дозволив використання тактичних балістичних ракет ATACMS російською територією. Одразу після цього з’явилася інформація про те, що аналогічний дозвіл Україна отримала і від Франції та Великої Британії щодо крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.

Про це повідомило видання Le Monde. Подробиць цього воно не повідомляло.

"Французи та британці дозволили Україні завдати удару вглиб території Росії за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow", — йдеться в повідомленні.

Там наголошується, що Байден поки що не оголошував про своє рішення офіційно, проте ця інформація потрапила в пресу від поінформованих джерел в американському уряді.

Як відомо, Париж і Лондон висловлювали схвалення на застосування своїх крилатих ракет російською територією, проте остаточного рішення там не ухвалили, пославшись на те, що Вашингтон заборонив використовувати свою далекобійну зброю за межами України.

Тепер, коли обмеження було знято, ці європейські країни не повинні залишати причин, щоб утримувати Київ від ударів по військових об’єктах на території РФ.

Варто зазначити, що в ніч і вранці 17 листопада росіяни атакували Україну, використавши 120 ракет та 90 безпілотників. Через це було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.