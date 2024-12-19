Ее сравнивали с советским холодильником: как выглядела жена Хрущева, которая была похожа на бабушку

Жена чиновника не хотела отличаться от большинства женщин в СССР

Никита Хрущев — известный советский государственный деятель, как и Михаил Горбачев. Он был первым секретарем Коммунистической партии в 1953-1964 годах. Существовало разное отношение к деятельности этого политика, и он постоянно находился под вниманием общества. В то же время его жена оставалась в тени и очень редко появлялась на публике.

"Телеграф" расскажет, что известно о Нине Хрущевой, и как она выглядела.

Нина Кухарчук-Хрущева – что известно

Женщина родилась в 1900 году в селе Васильев Киевской области. Ее родители тяжело работали в поле и на заработках. Нередко приходилось ухаживать за хозяйством и самой Кухарчук. Она окончила три класса сельской школы, а затем семья переехала в Люблин. Там девушка начала учиться в гимназии, но не смогла окончить ее из-за войны.

Позже отец нашел ей работу кухаркой, а затем помог поступить в женское училище. Параллельно Кухарчук вступила в партию большевиков. Задачей женщины было убеждать местных в том, что в Советском Союзе им будет лучше жить. Впоследствии Кухарчук назначили работать в отделе по работе с женщинами в Компартии на Западе Украины.

Фото из сети

Затем Нину отправили в Москву на курсы, где готовили будущих руководителей местных администраций. После этого Кухарчук направили на работу в Бахмут на Донетчине, однако там она заразилась тифом и сложно переносила болезнь. Там она и познакомилась с Никитой Хрущевым. Ему требовалась не только жена, но и мать для двоих детей от предыдущего брака.

Фото из сети

Вскоре пара обручилась. Они оба строили карьеру в Компартии и проходили разные учения, чтобы потом распространять советскую пропаганду в народ. В 1926 году Хрущев и Кухарчук переехали в Киев. Там у них родилась дочь Рада. Некоторое время семья жила в общежитии, что было очень сложно.

Фото из сети

Однако жизнь Хрущева сменило знакомство с диктатором Иосифом Сталиным. Глава СССР оценил его деятельность и выделил пятикомнатную квартиру. Позже у супругов появилось еще двое общих детей — Сергей и Елена.

В общем Нина Хрущева очень редко появлялась с мужем на публичных мероприятиях. Однако в 1959 году женщина отправилась с политиком в США, впервые побывая за границей. На американцев они произвели впечатление забавных и веселых людей.

Фото: Getty Images

В то же время Хрущева выглядела несколько необычно, как для первой леди. Женщина не пыталась впечатлить западное общество роскошными нарядами. Она выглядела обычной женщиной, проживавшей в то время в Советском Союзе.

Фото: Getty Images

Особенно контрастно Хрущева смотрелась на фоне тогдашней первой леди США Жаклин Кеннеди. Некоторые западные медиа писали о женщине как о "большом советском холодильнике".

Фото: Getty Images

Интересно, что у Хрущевой работала одна из лучших швей СССР — Нина Гупало. Так что первая леди СССР могла выбрать любой наряд на заказ. Однако женщина постоянно говорила шить ей одно и то же – платье с цветочным принтом, напоминавшее халат. Хрущева не хотела отличаться от других роскошными образами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о женах российского актера Николая Добрынина. Он был в браке трижды.