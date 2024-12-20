Не только танкеры: учёные назвали новую причину загрязнения украинского побережья

Загрязнение могло быть вызвано другой аварией

На заповедных украинских территориях Азовского моря обнаружены нефтепродукты. Но они могут быть не из затонувших недавно российских танкеров.

Об этом Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщает в Фейсбуке. По данным Приазовского нацпарка, загрязнение обнаружено отдельными очагами в пределах прибрежной зоны от ландшафтного заказника "Степановская коса" до границы с Херсонской областью, включая части ландшафтного заказника "Коса Федотова" и "Коса Пересыпь".

Общая протяженность участков побережья с обнаруженным загрязнением достигает 27,1 км. Ширина выброса мазута на берег – до 3 метров.

Разлив нефтепродуктов предварительно связывается с техногенной аварией – затоплением российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе.

Однако специалисты Украинского научного центра экологии моря отмечают, что, учитывая ряд причин, эти очаги загрязнения имеют другое происхождение. Этими причинами являются физические ограничения распространения мазута под влиянием ветра восточных румбов и учитывая скорость морских течений и расстояние от места аварии до загрязненных территорий.

"Итак, загрязнение могло быть вызвано другой аварией, которая произошла ближе к указанным районам (вероятнее к югу от района обнаружения). Часть мазута, попавшего на побережье, могла происходить из донных отложений, где он накапливался в результате подобных инцидентов", — говорится в сообщении.

В Минприроды отметили, что несмотря на неизвестное происхождение этого мазута, он негативно влияет на состояние экологии. Загрязнение им приводит к гибели планктона, рыб и бентосных организмов, отравлению птиц и китообразных, контактирующих с нефтяной пленкой. Осадка тяжелых фракций мазута в донные отложения создает долговременную угрозу для экосистем.

Мазут в море

Напомним, на прошлой неделе в Керченском проливе потерпели катастрофу два российских танкера. На сегодня известно об утечке не менее 3000 тонн мазута, нефтяные пятна достигли пляжей Краснодарского края (РФ), а экологи не исключают угрозы для акватории и побережья Украины.

В результате аварии погиб один матрос, еще 26 человек спасли. По официальной версии, авария произошла из-за ошибок экипажей и чрезмерной нагрузки на корпуса. Авария привела к разливу нефтепродуктов в акватории Керченского пролива и, вероятно, к крупнейшей экологической катастрофе в Черном море.

По информации Украинского научного центра экологии моря, нынешняя утечка мазута будет иметь катастрофические последствия для экосистемы Черного моря. Вызовет гибель планктона, отравления рыб, морских птиц и других организмов из-за токсического действия нефтепродуктов. Загрязнение дна и прибрежных зон приведет к нарушению пищевых цепочек и долгосрочным изменениям в биоразнообразии региона. Не исключено, что возобновление займет десятилетие.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за аварии танкеров у Керчи начали умирать дельфины.