У Львові хочуть підвищити вартість проїзду: доведеться платити понад 30 грн

У Львові перевізники просять підвищити тариф на проїзд, бо не витримують зростання витрат. Наголошують — для пасажирів ціна поїздки останнім часом навпаки зменшилась.

Проїзд у Львові вартує чи не дорожче по Україні. За квиток готівкою потрібно сплатити 25 грн — така ціна діє в міських автобусах, трамваях та тролейбусах. Проте перевізники в кінці березня звернулись до міської ради з вимогою переглянути тарифи. Причина – стрімке зростання витрат.

В усьому винний безготівковий розрахунок. Міська система "ЛеоКарт" дозволяє їздити за 13 грн, оплата банківською карткою — 15 грн, готівкою у водіїв квитки купують тільки 7% пасажирів. Система дозволяє безоплатну пересадку протягом 40 хвилин з "ЛеоКартом", що стало проривом у міській мобільності. Таким чином середній тариф на проїзд становить 12,56 грн.

Згідно з розрахунками транспортників, обґрунтована ціна поїздки мала б становити не менше 32,04 грн. Вартість розкладено по компонентах, з яких основні: паливо — 7,4 грн та зарплата — 12,6 грн.

У "Львівелектротранс" та АТП-1 таку позицію підтримують. І додають: у 2023 році середній тариф із урахуванням різних способів оплати становив 17,5 грн. Але із зменшенням частки готівки та переходом до безготівкових розрахунків, середній тариф знизився. Очікується, що вже в квітні місто представить оновлену вартість одноразового проїзду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в одному з міст України пільговики можуть їздити безкоштовно тільки у вихідні та свята. Їм цю опцію повернули з квітня.