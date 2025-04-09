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"Київстар" знову планує підняти тарифи? Оператор розкрив плани

Автор
Олена Руденко
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Абоненти ще не відійшли від минулого підвищення цін
Абоненти ще не відійшли від минулого підвищення цін. Фото Колаж "Телеграф"

Представниця оператора відповіла на пряме запитання українця

Мобільний оператор "Київстар" змінив умови денного пакета та дзвінків за кордон з 8 квітня. Проте найближчим часом нового підняття тарифів оператор не планує.

Таку інформацію представник "Київстару" надав у відповідь на питання абонента у соцмережах оператора. Чоловік запідозрив, що оператор змінить тарифи в бік підвищення, адже тарифні плани не відображалися при спробі купити телефонний номер.

"Нові тарифи наразі не впроваджуються. Виникли тимчасові складнощі при відображенні", — відповіли в оператора та перепросили за незручності.

Нагадаємо, нещодавно "Київстар", який нерідко критикують клієнти, звернувся до українців з пропозицією придумати для нього слоган. На автора найкращого чекає нагорода — поповнення рахунку на рік. Оператору запропонували безліч яскравих варіантів. От тільки навряд "Київстар" захоче використати ці слогани, адже в них українці влучно, в кількох словах, висловили своє незадоволення умовами та роботою оператора.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 1 квітня до 1 червня 2025 року українці мають шанс під'єднати інтернет за вигідною ціною. "Київстар" запустив новий акційний тариф "Нагода" для нових користувачів Домашнього інтернету.

Теги:
#Мобільний зв'язок #Тарифи #Київстар #Мобільний оператор