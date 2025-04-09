"Київстар" знову планує підняти тарифи? Оператор розкрив плани

Представниця оператора відповіла на пряме запитання українця

Мобільний оператор "Київстар" змінив умови денного пакета та дзвінків за кордон з 8 квітня. Проте найближчим часом нового підняття тарифів оператор не планує.

Таку інформацію представник "Київстару" надав у відповідь на питання абонента у соцмережах оператора. Чоловік запідозрив, що оператор змінить тарифи в бік підвищення, адже тарифні плани не відображалися при спробі купити телефонний номер.

"Нові тарифи наразі не впроваджуються. Виникли тимчасові складнощі при відображенні", — відповіли в оператора та перепросили за незручності.

Нагадаємо, нещодавно "Київстар", який нерідко критикують клієнти, звернувся до українців з пропозицією придумати для нього слоган. На автора найкращого чекає нагорода — поповнення рахунку на рік. Оператору запропонували безліч яскравих варіантів. От тільки навряд "Київстар" захоче використати ці слогани, адже в них українці влучно, в кількох словах, висловили своє незадоволення умовами та роботою оператора.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 1 квітня до 1 червня 2025 року українці мають шанс під'єднати інтернет за вигідною ціною. "Київстар" запустив новий акційний тариф "Нагода" для нових користувачів Домашнього інтернету.