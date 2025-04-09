Є важлива військова ціль. Дрони в Росії дісталися аж до Північної Осетії (фото)

У Росії традиційно заявили, що все збили

Вибухи в Росії в ніч на 9 квітня не минули даремно. Військовий аеродром у Моздоку, ймовірно, став черговою ціллю потужної атаки безпілотників.

Дрони здійснили масштабний наліт на російську територію — в кількох містах та регіонах лунали вибухи. Імовірно, удари влучили по військових об'єктах та підприємствах агресора, зокрема знову постраждав аеропорт в Моздоку.

Російські ЗМІ повідомляють, що глава Північної Осетії заявив про збиття 15 БПЛА: "У Моздокському районі відбито атаку безпілотних літальних апаратів".

У Міноборони Росії традиційно відзвітували, що все збили — "системами ППО знищено 15 безпілотників". А над Кримом та усією територією Росії начебто їх збили 158.

Видання ASTRA визначило місце, де було зроблено фото з димом після атаки – поблизу районного палацу культури на площі 50 років Жовтня, приблизно за 6 км від авіабази. Місцеві мешканці підтверджують, що ціллю атаки був саме аеродром. Там Росія зберігає свої стратегічні бомбардувальникиТу-22М3, які запускають по Україні крилаті ракети.

Військовий об'єкт "Моздок" уже зазнавав пошкоджень унаслідок удару в червні 2024 року.

Раніше "Телеграф" уже розповідав, що показали супутникові знімки з аеродрому "Енгельс-2" у Росії, який атакували безпілотники.