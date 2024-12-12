Україні потрібні десятки тисяч дронів глибокого ураження: що може запропонувати Міноборони (фото, відео)

Українські виробники мають потенційні та вже працюючі розробки

Україна активно використовує повітряні, наземні та морські безпілотники для оборони від Росії. У Міноборони прозвітували, що за 2024 вже передали до Сил оборони понад 1,2 млн різних дронів. Серед них 6 тисяч — ударні дрони глибокого ураження.

У Міноборони назвали кілька прикладів — Ан-196 "Лютий" та Firepoint. Однак Україна використовує та розробляє значно більшу кількість варіантів. Також зазначається, що на першу чверть 2024 року вже законтрактували близько 30 тисяч "нічних" та далекобійних дронів, тож потреба в безпілотниках, що можуть летіти сотні кілометрів та вражати цілі в Криму та РФ. "Телеграф" зібрав, що відомо про українські далекобійні дрони, які найчастіше використовуються. Зазначимо, що про згаданий Міноборони Firepoint інформації у відкритих джерелах немає. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв в інтерв'ю, що в України є дрони з дальністю 1800 км, однак модель не називав. Кандидатів кілька.

Ударні дрони Ан-196 "Лютий"

Дрон "Люти" перед запуском

Перше застосування було в травні 2023 року по російській нафтобазі в селі Волна на Таманському півострові. Це дрон, який може нести бойову частину вагою 50-75 кг та пролетіти 800 км або навіть більше. Деякі джерела повідомляють про дальність ураження у 1500 км.

UJ-26 "Бобер"

На "Бобрів" збирали волонтери

Перше застосування — також в травні 2023, найімовірніше саме "Бобер" вразив Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Детальні характеристики не повідомляються, проте бойова частина може важити до 20 кг. Особливості дрона — аеродинамічна форма "качка". Дальність оцінюють в 800-1400 км.

"Морок"

Дрон "Морок"

В жовтні 2023 року на "Морок" збирали гроші СБУ та волонтери. Озвучили основні характеристики — дальність польоту 800 км та вага бойової частини — 30 кг.

UJ-22 Airborne

Дрон UJ-22 Airborne

Цей дрон має максимальний радіус дії у 800 км. Бойова частина — 82-мм міни до 20 кг. Крейсерська швидкість — 120 км/год, максимальна 160 км/год. Вважається, що саме ними в квітні 2024 року був атакований завод зі збірки безпілотників-камікадзе "Шахед" у Татарстані.

Сокіл-300

Це перспективна розробка, яка здатна летіти на 1300-3300 км залежно від типу двигуна з максимальною швидкістю 580 км/год. Його представили ще чотири роки тому, однак про запуск в серійне виробництво не повідомлялось. Озброєння — керовані ракети типу РК-2П, Р2-М і РК-10 з радіусом дії до 10 км.

"Телеграф" розповідав, що в Україні запустили серійне виробництво ракето-дронів "Пекло". Також є подібна далекобійна розробка "Паляниця" та "Рута".