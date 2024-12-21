Украина впервые провела бой роботами на фронте: что известно об уникальной операции

Использование "армии дроидов" требует технических навыков, детальной планировки и инженеров на местах

Украинские военные провели первую атаку исключительно беспилотными системами. Это произошло в Харьковской области вблизи Липцев.

Представитель службы по связям с общественностью бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины сержант Владимир Дегтярев рассказал, что операция была успешной. В составе роботизированной группы были наземные дроны-пулеметчики, дроны-камикадзе, которые должны подъехать и взорвать препятствие, а также как минирующие, так и разминирующие определенные участки наземные работы-саперы.

С неба поддержкой были большие мультироторные коптеры, которые могут нести тяжелые мины, например, противотанковые и меньшие FPV-дроны. Разведку обеспечивали "карусели" наблюдательных дронов. В целом "речь идет о десятках единиц роботизированной и беспилотной техники одновременно на небольшом участке фронта", — говорит Дегтярев.

Использование такого типа боя имеет как преимущества, так и недостатки. В частности, требует сложного и быстрого планирования. Привлечение такой технологии предпочитает врага, однако бригады должны иметь мастерские и инженеров, чтобы адаптировать технологии и обученных пилотов для управления.

Между тем, сами технологии дронов не стоят на месте — украинские военные начали использовать дроны на катушке. 414 ОПУБАС Птицы Мадяра успешно использовала два FPV-беспилотника с управлением по оптоволокну. Они уничтожили российский танк, который вел огонь с закрытой огневой позиции — из-за большого количества РЭБ к нему обычным дроном было не подобраться.

Ранее "Телеграф" писал, что оптоволоконное управление доступно не только для дронов в воздухе. Его также устанавливают на наземные роботизированные платформы, для них вес катушки не имеет значения.