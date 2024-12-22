Кого погода в Украине порадует снегом на Рождество. Синоптики озвучили прогноз

Осадки в виде снега выпадут на части Украины, в остальных регионах будет без существенных осадков

В Украине 25 декабря ожидается погода без серьезных осадков, лишь на западе страны будет снег и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Небольшие осадки в виде дождей выпадут на юге Украины, а именно в Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму.

На остальной части территории Украины будет облачно, с прояснениями.

Запад Украины

Во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей пройдет снег, местами мокрый снег и дождь. Ночью температура воздуха будет от -3 до +1 градуса, а днем — от нуля до +4 градусов.

Юг Украины

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму будут осадки в виде дождей. Ночью температура будет от +2 до +5 градусов, а днем — от +4 до +8 градусов. В Крыму днем будет +12…+14 градусов.

Другие регионы Украины

На севере, в центре и на востоке Украины будет облачная погода с прояснениями и без серьезных осадков. Температура воздуха ночью будет от нуля до +3 градусов, а днем — от +2 до +5 градусов. В Киеве ночью температура воздуха будет -1…+1 градусов, а днем — +2…+4 градусов.

Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине в конце декабря. Также он сказал, стоит ли ждать украинцам снега на Новый год.