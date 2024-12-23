Юлия Тимошенко пытается превратить вопрос цен на лекарства в само пиар, — Валентин Гладких

Из-за опрометчивых шагов на фармацевтическом рынке, будет разрушена бесперебойная работа аптек, предупредил эксперт

История с чрезмерными эмоциями по обсуждению поправок к закону "о "лекарственных средствах" имеет свою предысторию. И берет она начало с того момента, как Юлия Тимошенко возглавила Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины", — заявил в эфире "Единого телемарафона" известный эксперт Валентин Гладких.

По его мнению, эта ВСК должна сосредоточить свое внимание на фактах якобы завышения цен на препараты и медицинских средств для лечения ветеранов и раненых военных. И эта проблема – актуальна. Но все сложности связаны с тем, что Юлия Владимировна Тимошенко, при всем уважении, пытается превратить ситуацию в само пиар. То есть происходит политизация очень важного вопроса, — считает политический аналитик.

В.Гладких, в частности, отметил, что "склонен связывать усилия с желанием как-то вернуться в большую политику, спекулируя на вопросах социальной защиты. Как я помню, равных Юлии Владимировне в этом, в свое время не было равных. С началом широкомасштабного вторжения она оказалась среди аутсайдеров, последние рейтинги показывали, что у нее чуть ли не самый большой антирейтинг. С этим нужно было что-то делать и вполне возможно, что политтехнологи Тимошенко посоветовали ей сосредоточиться на решении проблемы цен на лекарства", – добавил он.

Также политический аналитик выразил опасение, что это может превратиться в бой с ветряными мельницами, и если бы так было, это было бы еще пол беды. Он считает, что проблема заключается в том, что из-за опрометчивых шагов на фармацевтическом рынке, будет разрушена бесперебойная работа аптек. И о таком варианте он предупреждал еще месяц назад.

"Это реальная проблема. Может возникнуть дефицит, или может вернуться спекуляция, когда начнут торговать "из-под полы". Поэтому, разделяя обеспокоенность таким важным и чувствительным вопросом, как цены на лекарства и медицинские препараты, я одновременно боюсь, чтобы это не превратилось в выяснение политических отношений. Когда опрометчивые шаги повлекут не решение проблемы, а наоборот, усложнение проблемы и ухудшение ситуации", — подчеркнул В.Гладких.