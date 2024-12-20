Новий Рік, Новий рік або новий рік? Як правильно писати українською

Запам'ятати це нескладно

Цей рік добігає кінця, до нового, 2025 року лишилися лічені дні. Невдовзі українці вітатимуть одне одного з Новим роком й варто пригадати, як це зробити грамотно.

"Телеграф" нагадує, як правильно писати — "З Новим роком" чи "З Новим Роком" — з великої літери має починатися тільки перше, або обидва, або жодне слова цього словосполучення. Як поясняв відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1", у назвах свят з великої літери треба писати лише перше слово: "Новий" – з великої, а "рік" – з малої.

Це правило застосовується, коли пишемо назву свята. А ось коли йдеться про часовий проміжок — наступні 365 днів, слово "новий" також пишеться з маленької літери.

"Якщо у вітальному тексті є побажання чогось у новому році, тобто у наступні 365 днів, то "новий рік" пишемо з малої букви, бо йдеться вже не про свято", — зазначив Авраменко.

Наприклад:

Люба сестричко, вітаю з Новим роком (назва свята, перше слово пишемо з великої букви)

Бажаю тобі в новому році багато радості та кохання (тут новий рік застосовано як час, а не свято, отже обидва слова пишуться з маленької літери)

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вітати з зимовими святами українською та чого треба уникати. Наприклад, зворот "з наступаючим" — це калька з російської мови. В українській же є кілька відповідників для цього виразу, які звучать набагато милозвучніше.