Знают единицы. Как правильно называть "селедку под шубой" на украинском

"Селедка" — это калька с русского

В скором времени украинцы начнут готовиться к Рождеству и Новому году, накрывая пышные и щедрые столы. На которых обычно есть и "селедка под шубой".

Чтобы за столом не было стыдно, "Телеграф" расскажет, как это блюдо звучит на украинском правильно.

Заметим, что "селедка" — это на русском, и в украинском языке этого слова нет, это типичный суржик, и его следует избегать.

Нельзя говорить: "Зважте мені дві сельодочки", "Я приготувала на вихідних неймовірну сельодку під шубою", "Мені чогось так хочеться сельодки". Все эти выражения калька и русизм.

В украинском языке существует только одно слово, которое означает соленую рыбу — "оселедець". То есть говорить "сельдь" или "сілідка" — не правильно.

Именно поэтому праздничное блюдо "селедка под шубой" на украинском будет "оселедець під шубою". Любые другие выражения считаются суржиком или калькой, поэтому их для чистоты языка лучше избегать.

Добавим, поздравляя родственников или знакомых, не правильно говорить "З наступаючими святами!", ведь праздники не наступають, они приходять.

Напомним, в украинском языке нет высказывания "піднімаю тост", так говорят только россияне. Большинство переводят его по аналогии с русским "поднять тост". И кажется, что оно звучит правильно, но на самом деле это не так.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно на украинском писать Новый год: все буквы большие или маленькие должны быть.