На фронті загинув майор ЗСУ Сергій Гулаков: без батька залишилася маленька дочка

Захисника вдома чекали дружина та маленька дочка

В Україні триває повномасштабна війна, яка забирає життя наших співвітчизників У бою за нашу країну загинув захисник з Волинської області Сергій Гулаков

Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка. Відомо, що Сергій Гулаков 1990 року народження воював із самого початку повномасштабного вторгнення. Він дослужився до звання майора.

На жаль, його шлях воїна обірвався 19 грудня внаслідок ворожого удару. Захисника вдома чекали дружина та маленька дочка.

"Висловлюю щирі співчуття молодій дружині, маленькій донечці, усій родині, друзям та побратимам полеглого", — написав голова громади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув режисер монтажу проєкту "Реальна історія" Олег Сарело.

Також ми повідомляли про те, що на війні загинув український бізнесмен та волонтер Сергій Щербак. Захиснику було 54 роки. Він народився та виріс у Черкасах. Там же збудував свій бізнес — мережу будівельних магазинів.