"Христос ся рождає" чи "народився"? Як правильно українською вітатися на Різдво

У різних куточках України люди вітаються по-різному

Різдво Христове — одне з найважливіших християнських свят, яке більшість українців уже другий рік поспіль відзначатимуть 25 грудня. Цього дня люди збираються родинами, готують святкову вечерю та обмінюються щирими привітаннями.

Важливою частиною свята є особливі різдвяні привітання. Саме вони створюють святковий настрій та об'єднують українців. Як же правильно вітатися на Різдво, з'ясовував "Телеграф".

В українській традиції існує кілька форм різдвяних вітань. Можна казати "Христос народився!", "Христос рождається!" або "Христос ся рождає!". Всі ці варіанти однаково правильні, тож можете сміливо використовувати будь-який із них.

У різних куточках України люди вітаються по-різному. Це пов'язано з місцевими традиціями кожного регіону, які формувалися протягом століть.

Священники пояснюють, що вітання "Христос рождається" має глибоке богословське значення. Воно нагадує вірянам про те, що Бог має постійно оновлюватись у їхніх серцях.

На різдвяні вітання традиційно відповідають "Славімо Його!" або "Славіте Його!". Ці відповіді є невід'ємною частиною святкового спілкування між українцями під час Різдва.

На свята до осель приходять колядники. Вони вітають господарів словами: "Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!". Це традиційне вітання здавна вважалося добрим знаком та передвісником щасливої долі для господарів оселі.

У сучасних реаліях українці також додають до традиційних вітань побажання "Світлих свят" та "Мирного Різдва!", що набуває особливого значення для кожного українця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як правильно називати українською вечір напередодні Різдва. І це не "сочєльнік"!