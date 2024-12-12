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В Україні запустять проєкт повернення біженців з-за кордону: коли він запрацює

Автор
Олена Руденко
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Автор
Олександр Камишін
Олександр Камишін. Фото Колаж "Телеграфа"

Спочатку він працюватиме між Україною та Німеччиною

На початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Ним займатиметься міністерство національної єдності, яке очолює Олексій Чернишов.

Про це розповів радник президента України Володимира Зеленського зі стратегічних питань Олександр Камишін на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі. За його словами, спочатку це нововведення запрацює між Україною та Німеччиною. Він наголосив, що мета проєкту, серед іншого, й повернення робочих рук в оборонну промисловість.

"Ми працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України. Також буде пілотний проєкт для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства (національної єдності, — ред.) і він розпочнеться на початку наступного року", — розповів Камишін.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також висловив сподівання, що українці, які через війну змушені були виїхати до Німеччини, будуть повертатися додому, пише Welt. Прем'єр зазначив, що це є пріоритетом уряду.

"Всім українським біженцям раді в Україні, під час або після цієї війни, ми чекаємо на цих людей … Ми домовилися з німецькою стороною та нашим новим міністром національної єдності працювати разом і знаходити рішення, як ми можемо повернути всіх українців якомога швидше", – сказав він.

Тим часом, як писав "Телеграф", президент Державного відомства у справах біженців Марк Зайберт повідомив, що більшість українських біженців у Німеччині передумали повертатися на батьківщину і вирішили облаштовуватися у ФРН. За рік відсоток тих, хто хотів повернутись в Україну зменшився, зараз залишитися в Німеччині мають намір 65% українців.