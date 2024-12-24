Война – не главная причина: вице-премьер рассказал, почему мужчины не возвращаются в Украину

Около половины их готовы вернуться, но при одном условии, говорит министр

Около половины находящихся за рубежом мужчин готовы вернуться в Украину еще до завершения войны. Главной причиной их невозвращения сейчас является не война, а опасения относительно возможной мобилизации.

50% мужчин призывного возраста согласны на возвращение, но только при решении вопросов с бронированием. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышев на заседании парламентского комитета по правам человека в понедельник, 23 декабря.

Для решения этой проблемы Министерство национального единства планирует создать зарубежные "Хабы единства". Эти центры будут предоставлять услуги по поиску работы и трудоустройства в Украине и помогать в решении вопросов, связанных с мобилизацией и необходимыми документами.

Первые "Хабы единства" появятся в странах с наибольшим количеством украинцев. Это соседние страны – Польша, Чехия и Германия. Агентство национального единства намерено открыть свои отделения в этих странах, чтобы координировать работу.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьера — министра национального единства Украины.

"Телеграф" писал, что тогда Кабинет Министров переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.