На фронте погиб майор ВСУ Сергей Гулаков: без отца осталась маленькая дочь

Защитника дома ждали жена и маленькая дочь

В Украине продолжается полномасштабная война, которая забирает жизни наших соотечественников. В бою за нашу страну погиб защитник из Волынской области Сергей Гулаков.

Об этом сообщил глава Владимир-Волынской территориальной общины Игорь Паленка. Известно, что Сергей Гулаков 1990 года рождения воевал с самого начала полномасштабного вторжения. Он дослужился до звания майора.

К сожалению, его путь воина оборвался 19 декабря в результате вражеского удара. Защитника дома ждали жена и маленькая дочь.

"Выражаю искренние соболезнования молодой жене, маленькой дочери, всей семье, друзьям и побратимам павшего", — написал глава общины.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб режиссер монтажа проекта "Реальная история" Олег Сарело. Олег был скромным и ответственным, а его талант к монтажу запал в сердце не только коллегам, но и зрителям, неоднократно отмечавшим это в комментариях.

Также мы сообщали о том, что на войне пал украинский бизнесмен и волонтер Сергей Щербак. Защитнику было 54 года. Он родился и вырос в Черкассах. Там же построил свой бизнес — сеть строительных магазинов.