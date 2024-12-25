Мобилизация в новом году: кто из украинцев может получить повестку в январе

Некоторых можно призвать только добровольно

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации. А это означает, что многие граждане продолжат получать повестки из военкоматов и в 2025-м году.

"Телеграф" рассказывает о том, кто может получить повестку в январе. Так, в Украине призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет:

пригодные и ограниченно пригодные в возрасте от 25 до 60 лет с опытом военной службы или без него;

пригодные и ограниченно пригодные в возрасте от 18 до 25 лет, если они находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в вузе или военной кафедре;

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 60 лет – по контракту;

снятые с воинского учета мужчины до 60 лет;

исключенные из воинского учета от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку и не совершили тяжкое преступление.

Призывники от 18 до 25 лет, которые не проходили службу, могут только добровольно подписать контракт с ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Раде, а также в ВСУ опровергли фейк о планах снижения мобилизационного возраста до 18 лет.