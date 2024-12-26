Во Львовской области прощаются с защитником, погибшим накануне Рождества (фото)

Защитнику навсегда — 40 лет

Львовщина встречает еще одного героя "на щите". В Золочеве 26 декабря простились с Василием Магеровским. Он погиб в канун Рождества. Мужчине было 40 лет.

Как сообщили в горсовете Золочева, Василий Магеровский 1984 г.р. являлся наводчиком комендантского взвода воинской части А4053. Воин погиб 22 декабря 2024 года вблизи села Озерное Краматорского района Донецкой области. Его жизнь унесла вражеский обстрел из РСЗО. Встречали героя с уважением на площади Независимости в Золочеве 26 декабря.

Василий Магеровский погиб

Его невестка Наталья рассказала, что Василий Магеровский служил с марта 2022 года. "Жизнерадостный, исполнительный, общительный... Каждое непростое дело и трудности воспринимал как вызов, который нужно одолеть. Он был мужественным и самоотверженным бойцом", — пишет женщина в посвященном герою сообщению. Семья не сообщает деталей о прощании.

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели защитника из Волынской области майора Сергея Гулакова. Его дома ждали жена и дочь. Также накануне стало известно о гибели харьковского авангардного поэта Алексея Беспальцева. Мужчина воевал на Купянском направлении.