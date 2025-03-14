Жінку у футболці з оголеними Трампом та Путіним помітили у магазині Дніпра (фото)

Курйозний випадок стався в одному із супермаркетів

У Дніпрі помітили жінку у цікавій футболці. На ній зображені оголений президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін.

Фото завірусилося в Telegram- каналах. Курйозний випадок стався в одному із супермаркетів. Власниця футболки звернула на себе пильні погляди відвідувачів, коли робила покупки.

Варто зазначити, що принт на футболці є мемом, який з’явився ще близько 10 років тому перед першим президентським терміном Дональда Трампа. Його основою є досить популярне фото Володимира Путіна на коні. Президента Трампа там додано за допомогою фоторедактора. Також у цьому мемі є і глава МЗС РФ Сергій Лавров. Його обличчя замінює морду коня, але через верхній одяг його не видно.

Сам мем з’явився на тлі нібито добрих стосунків двох президентів. ЗМІ тоді називали Трампа головним фаворитом Кремля під час виборів у США. А зараз картинка отримала друге життя через потепління відносин між адміністрацією Трампа та Росією та одночасно з цим натягнутих відносин із Києвом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп не зміг сконцентруватися через шкарпетки Венса.